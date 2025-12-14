LINE通話沒聲音 來電辨識APP：自動網站檢查已修復

LINE用戶近日反映通話時沒聲音，或是講電話一半突然聽不見等災情。來電辨識防詐APP「Whoscall」官方表示，因為APP內的「自動網站檢查」出現問題，間接影響通話品質，目前已完成修復。

LINE。（圖/翻攝自LINE官網)

不少人會使用「Whoscall」APP來過濾詐騙電話或辨識陌生來電、騷擾電話等，然而，使用此APP的用戶近日卻反映LINE通話時，5到10秒左右會沒聲音，當中以iPhone用戶最多人回報問題。

對此，Whoscall於11日在臉書粉專發文致歉，表示「自動網站檢查」已修復完畢，因日前產品優化功能耗電問題，故可能導致 iOS 用戶在使用本功能時與 Line 通話服務異常（如無聲音）的現象，為了不讓詐騙集團趁虛而入，產品團隊熬夜趕工修復完畢。

Whoscall表示，iOS 用戶完成兩步驟，方可正常使用：STEP1. 至 App Store 更新修復版 App、STEP2. 重新開啟自動網站檢查功能，並完成設定。

