LINE通話沒聲音！元兇竟是「這APP」 官方曝解決方法

科技中心／張尚辰報導

近日，有不少LINE用戶反映，通話時經常出現沒聲音或是講到一半突然聽不見的狀況。對此，來電辨識防詐APP「Whoscall」官方確認，是APP的「網站檢查」功能出現問題，且已針對iOS系統推出版本更新，呼籲用戶盡快更新解決通話異常的問題。

許多網友在社群上反映LINE通話異常的災情，指出LINE通話5-10秒後就會完全聽不見對方的聲音，其中iPhone用戶發生此狀況的頻率更高。不管是手機重新開機或是把LINE刪掉重新安裝都沒辦法改善，讓用戶非常頭痛。

對此，Whoscall官方昨（11）日證實，是因為APP內的「自動網站檢查」功能在攔截惡意網址時出現問題，導致間接影響到LINE的通話品質。

Whoscall說明，只要將網站檢查功能關閉再重新開機，就能恢復通話。另外，Whoscall也針對iOS系統推出4.7.1的版本更新，呼籲所有iPhone用戶盡快更新，並重新開啟網站檢查功能。

