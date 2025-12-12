LINE通話沒聲音 元兇竟是「這APP」 官方認了：快更新





近日有不少LINE用戶反映，通話時突然沒聲音，重新開機、刪掉LINE重灌也沒用，網友發文求救，許多網友紛紛回文「我也遇到這個問題」、「我的賴也會這樣」。對此，「這APP」官方坦承是APP的網站檢查功能出問題，已推出新版本，呼籲用戶盡快更新。

一名網友在Threads上發文「萬能的網上朋友們，為什麼line通話5～10秒後就完全沒聲音對方也聽不到，一般電話通話沒問題只有line通話有問題，手機重開機、line刪掉重裝都試過沒用？」

許多網友看了以後也紛紛回文「我也遇到這個問題了請問是iphone17系列嗎？」原PO回文「我是12pm喔」，也有人說「我的賴也會這樣～」、「我也有遇到同樣問題，目前還不知道怎麼解決，也有更新到最新了」。

內行人回文「你有沒有裝Whoscall?把網站檢查關掉，不要用任何VPN」、「有安裝Whoscall請把Whoscall的網站檢查關掉，它就不會強制開啟VPN，line通話就能正常使用，以上在更新iOS並確認line是最新版本，網路也都正常穩定下，實測有效！」

網友發現，這次的元兇其實是防詐騙的來電辨識防詐APP「Whoscall」，官方11日也證實是APP的「自動網站檢查」功能在攔截惡意網址時出現問題，導致間接影響到LINE的通話品質，且已針對iOS系統推出4.7.1的版本更新，呼籲用戶盡快更新解決通話異常的問題。

（封面示意圖／翻攝Pixabay）

