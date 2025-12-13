LINE通話沒聲音 「元兇」是防詐App 官方認了曝解方

近來不少網友在社群平台反映使用LINE通話，接聽一半會出現沒聲音的情況，對此，來電辨識防詐App「Whoscall」證實，是自家App的自動網站檢查出現問題導致，目前已完成修復，用戶只要更新、重新開啟自動網站檢查功能，就能恢復正常。

有網友表示，近來遇到LINE通話異常情形，通話5至10秒後便完全沒聲音，雙方都聽不到彼此說話，但使用一般電話卻都正常。即使重新開機、刪除LINE並重新安裝，問題都未獲得改善，讓人相當困擾。從網友回報的情況來看，主要災情都是集中於iOS用戶。

對此，來電辨識防詐App「Whoscall」證實，是因自家App的自動網站檢查功能出問題，才導致iOS用戶出現LINE通話異常的情況。Whoscall在官方Threads帳號解釋，因日前產品優化功能耗電問題，導致iOS用戶使用Line通話時出現無聲音等異常現象，目前功能已修復完畢，建議進行更新。

Whoscall說明，iOS用戶只要完成兩步驟，LINE通話就能正常使用，第1步先至App Store更新修復版App，第2步重新開啟自動網站檢查功能，並完成設定，若仍出現異常，建議直接透過App回報。

