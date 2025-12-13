LINE通話沒聲音？「元兇」竟是防詐App：籲用戶快做「這件事」秒修復

記者簡浩正／綜合報導

近期有不少iOS用戶出現LINE通話異常的情況。（圖／line提供）

近來不少網友在社群平台反映使用LINE通話，接聽一半會出現沒聲音的情況，而災情主要集中在iPhone用戶。對此，來電辨識防詐App「Whoscall」證實，是自家App的自動網站檢查出現問題導致，目前已完成修復，用戶只要更新、重新開啟自動網站檢查功能，就能恢復正常。

最近網路上出現很多抱怨文，都是指向LINE通話沒聲音。有的使用者以為是iPhone或LINE出問題，但就算手機重置、刪除和重新安裝LINE都無法解決。網友後來發現，這次的元兇可能是防詐騙Whoscall App的特定功能衝突所致。

廣告 廣告

對此，Whoscall在網路社群發文證實此事：深深一鞠躬 Whoscall 「自動網站檢查」修復完畢，因日前產品優化功能耗電問題 因故可能導致 iOS 用戶在使用本功能時 與 Line 通話服務異常（如無聲音）的現象，為了不讓詐騙集團趁虛而入，產品團隊熬夜趕工修復完畢，請再給我們一次機會。

Whoscall已經釋出4.7.1版本更新，根據官方說明，此次版本主要改善自動網站檢查功能，修復可能干擾LINE通話的異常情況。

Whoscall建議遇到問題的iPhone用戶，將Whoscall App更新至最新版本，重新開啟網站檢查功能、並完成設定，基本上就能正常進行LINE通話，若仍出現異常，可回報給Whoscall。

更多三立新聞網報導

35歲以上民眾「9成有牙周病變」！醫：一天刷3次牙不代表保健 小心7警訊

蘇丹紅化粧品再增18項違規！「修護霜、護髮精油」都驗出

他「血尿」2個月竟癌症晚期！醫嘆已擴散：輸精管骨盆腔都是癌細胞

一年萬人死亡！入冬RSV拉警報 醫示警「2大族群」要提高警覺

