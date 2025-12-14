LINE通話沒聲音！官方祭出「秒修復」大法

生活中心／李筱舲報導



近期傳出有部分iPhone用戶在使用LINE通話時，會突然出現沒有聲音的狀況。對此，來電辨識防詐App「Whoscall」日前已證實，問題源於自家App的「自動網站檢查」功能發生異常所致，目前已完成修復。官方指出，用戶只要將App更新至最新版本，重新開啟自動網站檢查功能並完成設定，即可恢復正常使用。





LINE通話沒聲音！真兇竟是「它」…官方即刻救援：「這樣做」就能秒修復

近日多名網友反映LINE通話數秒後就突然沒聲音了。而Whoscall也查證是因自家App「自動網站檢查」功能異常所致。（圖／翻攝自IG ＠whoscall_tw）

近日有網友反映，LINE通話進行數秒後便出現無聲情形，誤以為是iOS系統或LINE App出了問題。對此，Whoscall透過Threads發文說明並致歉，表示：「深深一鞠躬，Whoscall『自動網站檢查』修復完畢，因日前產品優化功能耗電問題，因故可能導致iOS用戶在使用本功能時，與LINE通話服務異常（如無聲音）的現象，為了不讓詐騙集團趁虛而入，產品團隊熬夜趕工修復完畢，請再給我們一次機會！」。

Whoscall在官方社群上表示App目前已完成修復，並釋出最新版本App和更新流程供民眾使用。（圖／翻攝自IG ＠whoscall_tw）

Whoscall目前已釋出4.7.2更新版本，據官方說明，此次更新重點在於優化自動網站檢查功能，並修復可能干擾LINE通話的異常狀況。Whoscall也提醒iPhone用戶，務必將App更新至最新版本，重新啟用「自動網站檢查」功能並完成相關設定，即可正常使用LINE通話；若仍出現異常情況，則可透過App向Whoscall回報。





原文出處：LINE通話沒聲音！真凶竟是「它」…官方即刻救援：「這樣做」就能秒修復

