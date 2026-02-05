LINE通話沒聲音！iPhone用戶崩潰 內行曝「2方法」解決

近日卻陸續有iPhone用戶反映，使用LINE通話時，畫面明明顯示已接通，雙方卻完全聽不到聲音，即使重開機、刪除重裝LINE也無法改善，對此有網友提出可以嘗試關閉LINE內建的「整合iPhone通話功能」，或更新Whoscall App來修復。

近日卻陸續有iPhone用戶反映，使用LINE通話時，畫面明明顯示已接通，雙方卻完全聽不到聲音。（圖／中天新聞）

有網友指出，問題疑似出現在LINE更新至26.1.0版本後，不論是語音或視訊通話，都會發生「有畫面、沒聲音」的狀況，目前官方尚未對此給出明確說明，但已有內行網友分享可行解法。

第一種可能原因，被認為與防詐軟體「Whoscall」有關。早在去年12月，就曾發生Whoscall與LINE通話衝突的案例，當時Whoscall也緊急釋出4.7.1版本修復，主要是針對「自動網站檢查」功能可能干擾LINE通話的問題。官方建議 iPhone用戶務必更新至最新版，並重新啟用相關功能，即可恢復正常通話。

不過，也有不少網友表示，自己並未安裝Whoscall，問題仍然存在。對此，另一派網友提出關鍵解法，認為問題可能出在LINE內建的「整合iPhone通話功能」。

有網友實測發現，只要關閉該功能，LINE通話就能立刻恢復聲音，成功率相當高。操作方式也相當簡單，只要打開LINE，依序進入「設定→ 通話→ 關閉『整合iPhone通話功能』」即可。

事實上，「整合iPhone通話功能」主要是讓LINE來電顯示在iPhone原生通話介面中，即使關閉，也不會影響LINE的基本通話與使用，只是通話紀錄不會顯示在手機內建的通話清單裡。不少網友回報「真的有效」，建議遇到類似狀況的用戶不妨一試。

過去LINE不跳通知、接不到電話或通話沒聲音的問題，時不時就會發生，且以iPhone用戶最為常見。Whoscall也再次強調，相關異常已於2025年12月16日完成修復，若已更新至最新版本仍出現問題，可能與LINE本身或手機系統設定有關，建議確認LINE為最新版，並嘗試重新啟動App或手機。

