LINE運彩話術誘匯款 文山警一眼識破成功阻詐

指南派出所警員鄭宇倫。（文山第一警分局提供)

記者黃秋儒／台北報導

台北市文山第一警分局指南派出所警員鄭宇倫，日前於轄區便利商店巡簽時，機警發現一名婦人於提款機前神情緊張、不斷查看手機並嘗試操作匯款，直覺有異立即上前關懷查證，成功及時攔阻一起假冒運動彩券投注的詐騙案件，避免民眾財物損失。

文山第一警分局指出，經警方了解，該名曾姓婦人係依照網路「運彩投注站」指示，準備轉帳新台幣5000元至指定帳戶作為投注金。鄭員聽聞後高度警覺，經婦人同意檢視其手機內容，發現其係透過LINE帳號「小語版主」進行聯繫，對方並以「近期金管會監督嚴格，須配合操作」等說詞要求匯款。員警當場識破此為典型詐騙話術，隨即向曾女說明詐騙集團常見手法，並提醒切勿輕信來路不明的投資訊息，曾女聽聞後恍然大悟，立即打消匯款念頭，並對警方及時關懷與專業判斷表達由衷感謝。鄭員成功協助民眾守住辛苦積蓄，同時展現警方積極防詐、守護民眾財產安全的決心。

文山第一警分局呼籲，民眾面對標榜「高額獲利」、「穩賺不賠」或報酬顯然不合理的投資或投注管道，務必提高警覺，切勿貿然投入資金，並應多方查證來源真偽。如遇疑似詐騙情形，可立即撥打165反詐騙專線或110報案查證，以免落入詐騙陷阱，造成財物損失。