LINE重大調整！12月起「收回訊息」限時1小時
【記者趙筱文／台北報導】通訊軟體LINE宣布調整廣受使用者依賴的「收回訊息」機制，將自12月起將逐步把「收回訊息」時限從原本的24小時縮短為1小時，也就是說未來如果誤傳訊息超過60分鐘將會無法再挽回。
LINE於官方公告指出，為因應用戶使用狀況，系統將自12月起陸續更新收回訊息功能的操作時限，將原本的「送出後24小時內可收回」正式調整為「1小時內可收回」。變更範圍包含個人聊天與群組聊天室，不過社群聊天室的收回時間仍維持24小時不變。
根據公告，新制將由伺服器端直接調整，與用戶的App版本無關，也就是說無論是否更新到最新版本，只要LINE在台推出新制後，全體用戶都會統一套用1小時規則。調整適用於所有內容類型，包括文字、貼圖、照片、影片、語音訊息、位置資訊、網址、檔案及聯絡資訊等。
許多人也容易混淆「收回」與「刪除」兩項功能，但兩者影響不同。收回會讓訊息同步從自己與對方的聊天室消失，而刪除僅會移除自己裝置端的紀錄，不會影響對方看到的內容。未來若想要將誤傳內容的撤回，需在1小時內長按訊息並點選「收回」，超過時限則僅能刪除自己裝置這邊的訊息。
雖然可收回時間縮短，但若對方未開啟訊息或仍停留在通知中心，仍可能透過預覽、Siri讀取等方式看到內容，提醒用戶要養成傳送前再次確認的習慣。
