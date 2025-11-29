LINE重大調整！12月起「收回訊息」限時1小時

【記者趙筱文／台北報導】通訊軟體LINE宣布調整廣受使用者依賴的「收回訊息」機制，將自12月起將逐步把「收回訊息」時限從原本的24小時縮短為1小時，也就是說未來如果誤傳訊息超過60分鐘將會無法再挽回。

LINE於官方公告指出，為因應用戶使用狀況，系統將自12月起陸續更新收回訊息功能的操作時限，將原本的「送出後24小時內可收回」正式調整為「1小時內可收回」。變更範圍包含個人聊天與群組聊天室，不過社群聊天室的收回時間仍維持24小時不變。

廣告 廣告

根據公告，新制將由伺服器端直接調整，與用戶的App版本無關，也就是說無論是否更新到最新版本，只要LINE在台推出新制後，全體用戶都會統一套用1小時規則。調整適用於所有內容類型，包括文字、貼圖、照片、影片、語音訊息、位置資訊、網址、檔案及聯絡資訊等。

許多人也容易混淆「收回」與「刪除」兩項功能，但兩者影響不同。收回會讓訊息同步從自己與對方的聊天室消失，而刪除僅會移除自己裝置端的紀錄，不會影響對方看到的內容。未來若想要將誤傳內容的撤回，需在1小時內長按訊息並點選「收回」，超過時限則僅能刪除自己裝置這邊的訊息。

雖然可收回時間縮短，但若對方未開啟訊息或仍停留在通知中心，仍可能透過預覽、Siri讀取等方式看到內容，提醒用戶要養成傳送前再次確認的習慣。

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

獨家｜北一女學霸升格5寶媽 手一滑買了阿布達比3千萬房產

陳柏霖驚爆財務危機！閃兵50萬交保金傳借來的 經紀人回應了

獨家｜洗腦畫面曝光！消防分隊長疑涉吸金 拉老鼠會月騙百萬元

