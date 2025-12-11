LINE錢包在這裡！一卡通iPASS MONEY APP限時高回饋 快拿1500元大禮包

記者李鴻典／台北報導

一卡通今（11）天宣布，iPASS MONEY APP下載數突破330碑！推出限時回饋活動，在2025年12月11日至12月31日活動期間內，只要開啟「自動儲值」與「自動儲值交易差額」功能，立享最高 1,000 元優惠券；同時連結指定銀行帳戶，最高還能再享500元回饋。

一卡通宣布iPASS MONEY APP下載數已正式突破330萬！12月31日前，開啟「自動儲值」與「自動儲值交易差額」功能，立享最高1,500元豪禮。

一卡通說明，iPASS MONEY透過自動儲值功能，徹底解決消費時擔心餘額不足的問題，只需設定「自動儲值交易差額」 就能在支付時隨時確保帳戶餘額充足。

iPASS MONEY不僅四大超商皆可使用，並全面串聯全國TWQR超過50萬的廣大通路。除多元消費場景，同時提供超過8,200項的生活繳費功能（水費、電費、瓦斯費、全台縣市停車費…等），只需透過掃描帳單上的 TWQR碼或三段式條碼，即可輕鬆完成各項繳費，還能自動扣繳，連結指定銀行帳戶繳費更能同步賺取回饋。也可透過APP進行票卡加值，支援在日本的消費，延伸支付場景的多元廣度。

iPASS MONEY串聯全國TWQR。

iPASS MONEY目前已開通多家知名大型通路，包括：美廉社、星巴克、yoxi、55688 台灣大車隊、燦坤 3C 家電、環球購物中心、台灣中油直營站、金色三麥、大苑子、麥當勞 EC 歡樂送、新東陽、小林眼鏡、50嵐(北區)…等知名品牌。

一卡通也強調，原民眾於LINE中最常用的LINE好友轉帳、生活繳費功能，均為一卡通iPASS MONEY所提供服務，只要下載iPASS MONEY APP即可延續原儲值金額繼續使用。用戶只要使用手機號碼即可一鍵登入APP，所有用戶原帳戶餘額、設定資料與交易紀錄，皆完整保留，好友轉帳、消費支付及乘車碼等所有功能，都能無縫接軌、繼續使用。

