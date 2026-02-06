LINE防詐補習班開課！邰智源化身名師揭密三大陷阱 助用戶守護帳號

LINE防詐補習班活動網站，可下載邰大老師防詐梗圖。圖／LINE提供

隨著數位詐騙情境日益貼通用戶日常行為，LINE 台灣今（6）日宣布啟動年度防詐宣傳計畫「防詐補習班」。此次活動特別邀請資深藝人邰智源化身「邰大老師」，以補習班名師的犀利風格，為用戶整理出防詐重點筆記。除了透過教學影片提升民眾警覺心，LINE 同時推出實戰感十足的「人間清醒防詐模擬考」，協助用戶辨識高度擬真的詐騙話術，全面強化全民的「防詐免疫力」。

根據 LINE 觀察，許多詐騙受害案例並非受害者缺乏科技能力，而是在急迫情境下誤信了高度擬真的話術。為此，邰智源特別整理出三大「名師重點筆記」：首先是提醒民眾「免費的可能是假的」，針對免費貼圖或遊戲幣等誘餌保持懷疑；其次強調「手機號碼搭配 LINE 認證碼」是帳號防護的鑰匙，絕不可外流；最後則是宣導若帳號不慎遭盜，應善用官方「再次登入」功能，由用戶自主搶回主權。

除了核心教學，LINE 也推出「人間清醒模擬考」測驗，情境涵蓋社交、職場及網購中獎等盲點。系統將依據答題結果，將用戶的防詐能力分為 S 級「詐騙終結者」至 F 級「天選大肥羊」等五個等級。自即日起，民眾可前往 LINE 台灣官方 Facebook 或 Threads 投稿個人的詐騙故事，將有機會獲得小禮物並由邰智源親自解惑。活動網頁亦提供專屬防詐迷因圖供下載，以互動方式深植防詐觀念。

強化技術端守護 2025年全面落實廣告實名制

在平台機制面部分，LINE 台灣以「公私協力、產業聯防」為核心，持續深化安全防護網。針對廣告管理，站內投資型廣告僅限金管會核准之機構投放，且自 2025 年起已全面落實廣告實名制，揭露委刊與出資者身分。技術端則在對話情境中加註警語，並針對海外門號註冊帳號跳出提醒。此外，2025 年底最新推出的「偵測可疑網站」功能，能自動辨識曾被檢舉的釣魚網址，減少用戶誤觸風險。

為了提升處理效能，LINE 整合了台灣、日本、韓國三地的平台資源，並與數位發展部、刑事警察局等政府單位建立「跨國通報與自動化處理機制」。此機制不僅擴大至電商、遊戲及銀行等產業，更將防詐宣導範圍擴及全齡層用戶。LINE 提醒，用戶應定期進行帳號健檢，確認綁定完整的電話、電子郵件及密碼，並利用 Apple 或 Google 帳號強化身分驗證，如遇任何異樣，可撥打 165 反詐騙專線查證，共同守護資產安全。



