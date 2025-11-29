LINE限縮「收回訊息」時間 12月起1小時內要收回否則無效

LINE宣布調整「收回訊息」規定，台灣將自12月起陸續縮短收回時限，從原本的24小時大幅縮減為僅能於訊息發出後1小時內執行。官方未公布明確生效日，用戶若近期發現超過1小時無法收回，屬正常情況。

LINE宣布調整「收回訊息」規定。（圖／翻攝自LINE官網）

這項新制10月下旬已在日本與泰國上路，台灣同步跟進。LINE表示，因考量整體使用情況而調整時限，但社群功能的收回規則維持原訂的24小時不變，不受此次修改影響。

消息曝光後引發熱議，不少網友認為1小時過短，抱怨「隔天才想到就來不及」、「連收回都這麼急」。也有使用者擔心未來失誤訊息將更難補救，引發不同回響。

