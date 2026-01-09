LINE靜到以為被封鎖！她「一句話」掀共鳴 全場秒懂社交現實：剩工作訊息

網友感嘆長大後朋友間連繫越來越少。（示意圖／Pexels）

現代通訊軟體日益普及，聯繫似乎變得更方便，但不少人卻發現，隨著年紀增長，來自好友的訊息反而越來越少，漸漸淡出日常。一名網友近日在Threads上分享自己對此現象的感觸，坦言「LINE安靜到以為被封鎖」，引起大量共鳴，掀起對「長大後社交孤獨感」的熱烈討論。

原PO在貼文中寫道，「你們也是越長大，朋友越少嗎？LINE安靜到以為被封鎖。」並表示自己LINE上幾乎只剩工作群組、家人訊息與官方罐頭通知，往日與朋友間熱絡的訊息互動早已不復存在，讓他不禁思考人際關係變化的必然性。

不少網友紛紛留言表示感同身受，「加好友的Line已經幾乎不會響，加工作的Line也因為工作使用率不高幾乎沒在響，大概要去找股市詐騙集團來聊天證明Line是好的了」、「禮拜六手機忘在公司，到禮拜一上班一看，沒任何訊息」、「自從當媽媽後，那個手機永遠都是靜音模式，朋友真的只會記得真心的」、「現在跳訊息不是工作訊息就是LINE貼圖最前線在打廣告」。

對此，有網友提出看法認為，朋友隨著人生階段自然更迭，「其實不是朋友變少了，而是每個階段，陪在身邊的人本來就不一樣。不是誰走遠了，而是我們走到了不同的地方」。更多人認為這是人生的一部分，強調「學會享受孤獨」才是成熟的開始。

也有人認為，「想認識新朋友又討厭無意義社交」、「長大後身邊都是10年以上，完全不想跟沒必要的人聯絡，也不想交新朋友」、「人生有1、2個好友相伴就很好了」、「真心幾個就好了，平常可以都沒聯絡，但一聯絡就可以回覆當初」。

