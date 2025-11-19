LINE驚傳畫面卡住！官方籲iOS用戶快更新
通訊軟體LINE官方昨（18日）發布公告，針對iOS系統的Bug進行緊急修復，也提醒用戶即將停止支援部分舊版本應用程式，屆時部分舊型iPhone可能無法再使用LINE傳送訊息或通話。
LINE官方公告指出，部分iOS用戶在操作時遭遇系統異常，若從LINE應用程式內點選「設定圖示」進入支援中心後，再點擊左上角的返回鍵，畫面可能會持續顯示讀取中，導致無法順利跳回前一頁。
LINE表示，這項異常已在iOS版LINE 15.18.0中完成修正，官方呼籲所有iPhone用戶應盡快將應用程式更新至最新版本，以確保使用順暢。
另外，LINE官方日前宣布，將停止支援13.20.0以下版本的應用程式，官方提醒，如果用戶無法更新至13.21.0以上版本，將會面臨無法再使用LINE 傳送訊息或通話的狀況，其中，部分舊機型如iPhone 6、iPhone 6 Plus以及第一代iPhone SE等，由於其作業系統最高只能升級至iOS 12，因此後續將無法再使用LINE服務。
LINE提醒，若需查詢其他常見問題，可在應用程式內依序點選「設定」→「搜尋圖示」，輸入關鍵字即可查看支援中心相關資訊，若在閱讀指引後仍未改善狀況，可透過「與我們聯絡」表單寄送諮詢，但客服回覆時間可能需數小時至數天。
