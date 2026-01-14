LINE GO：台中高鐵站叫車量最高 西屯最常用機場接送

（中央社記者鍾榮峰台北14日電）一站式整合交通移動服務LINE GO今天公布2025年用戶移動數據分析，LINE GO指出，2025年LINE GO用戶已超過485萬，叫車總里程數相當於126趟地球到月球的距離，30至39歲族群成為選搭減碳計程車的主要使用者，台中高鐵站成為全台叫車量最高的地標。

LINE GO透過新聞稿指出，台中西屯區用戶最常使用機場接送服務，顯示相關區域商務與國際移動頻率高。

觀察整體數據，LINE GO分析，台灣城市移動的模式出現變化，包括共享運具從特定情境使用走向日常化，用戶消費決策從價格導向轉為體驗導向，在區域經濟，台中西屯區展現高階消費與社群活動力，新北市三重維持強勁的通勤韌性。

廣告 廣告

在租車服務，LINE GO指出，2025年租車服務趟次較2024年接近倍數成長，在租車時長，2024年共享車服務以4小時至48小時的計畫型旅遊為主，2025年明顯轉向4小時以下的生活型態使用，其中1小時內的租借趟次成長6倍，使用情境明顯轉向短時生活型移動，把租車當成自家車用的趨勢，平均消費金額也年成長8成。

在共享機車，LINE GO指出，2025年9月上線後，使用趟次比例逐月呈現雙位數百分比成長，數據顯示新北市三重區成為最頻繁的還車地點，反映雙北通勤族白天在台北市活動、夜晚跨區返家的生活型態。值得注意的是，近4成共享機車用戶同時使用平台其他服務，顯示二輪與四輪並行的「組合式移動」正在成形。

在代駕數據分析，LINE GO表示也顯現區域特色，其中台中西屯區用戶使用頻率最高，高峰集中在週五晚間9時，反映在晚餐首波聚會結束後，開始湧入代駕需求，「酒後不開車」安全觀念已成為主流。（編輯：楊凱翔）1150114