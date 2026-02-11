LINE「圓滾滾超Q表情貼」不叫地瓜球？本名曝光掀熱議 網友不買單笑回：好的地瓜球

LINE「表情貼的小傢伙」因外型圓滾滾，被台灣網友暱稱為「地瓜球」，近期官方正名掀起熱議。（翻攝自LINE APP）

LINE「地瓜球」其實叫什麼？台灣各年齡層用戶都習慣以LINE作為主要通訊軟體，其中貼圖與表情貼更是許多人日常對話不可或缺的元素。近日，一款表情貼在社群平台掀起話題，黃色圓滾滾的造型被不少網友暱稱為「地瓜球」，可愛外型深植人心。

不過，LINE Taiwan小編日前出面澄清，這款角色其實根本不叫地瓜球，本名為「表情貼的小傢伙」，消息曝光後立刻引發討論。

LINE貼圖為何被叫「地瓜球」？ Threads掀冷知識話題

事件起因於Threads上網友發起的第二屆「沒人知道的冷知識」大賽。LINE Taiwan小編在留言貼出該表情貼頁面截圖並寫到：「他的本名叫小傢伙，不是地瓜球！」

廣告 廣告

這則貼文迅速吸引網友關注，不少網友十分震驚坦言，原本根本不知道角色本名，也有人表示即使知道官方名稱，還是想以「地瓜球」稱呼。

留言區更出現大量幽默回應：「好的地瓜球」「在台灣只能被叫食物」「不管，地瓜球就是地瓜球」「完全沒人要聽line官方解釋🤣🤣」「那小傢伙的綽號叫地瓜球可以吧」「小傢伙是誰？我只認識地瓜球。建議LINE不要挑戰台灣人的認知，儘速改名！🤣」

「表情貼的小傢伙」是誰設計？ LINE Emoji重大更新背景曝光

根據資料顯示，這款角色「表情貼的小傢伙」於2024年11月LINE重大更新後正式推出。該Emoji表情貼設計者為日本LINE官方聘請的插畫家「匿名希望（TOKUMEI KIBOH）」，主要任務為針對經典Emoji進行風格優化與重新設計，使整體視覺更具一致性與辨識度。

更多鏡週刊報導

為何診所不能刷卡、LINE Pay？網抱怨「都2026了還只收現金」 醫親揭2真正原因

太邪門！LINE偷推「1新功能」用戶狂喊超噁 官方回應曝

發票中獎竟是詐騙？「momo發票中4千元」狂寄通知誘點擊 一點恐個資全外洩