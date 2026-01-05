LINE 投資群組別再信！退休金融主管血淚控訴：我就這樣被騙光3200萬

資深記者鍾志鵬 / 台北報導

就要過年了，上班族尾牙年終獎金荷包滿滿，也正是詐騙集團旺季。一位金融高管也是國際反洗錢師李柔嫻現身曝光被騙光3200萬的血淚經過。她說詐騙集團會先討好你、給你甜頭吃，然後要你加入LINE群組、對你噓寒問暖，然後展開「養、套、殺詐騙三部曲」，騙光你的積蓄，讓你欲哭無淚，還在背後笑你笨。

3200萬一生積蓄沒了 她發誓宣傳反詐救蒼生

專家也會被騙！這是一堂價值3200 萬血淚教訓課。許多人以為，只有對金融不熟的人才會成為詐騙受害者，但李柔嫻的故事，徹底打破這個迷思。身為退休金融高階主管，同時擁有國際反洗錢師背景，李柔嫻熟悉法規、懂市場、也知道詐騙常見手法，卻仍在層層包裝與情感操控下，一步步掉進陷阱，損失超過 3200 萬元積蓄。



每說的一個字都是淚 李柔嫻說投資詐騙集團太可怕、太可惡了。他們不只在詐騙、更在心理操控，回首自己被騙過程，標標準準的「養、套、殺」。

LINE投資群組別再信！退休金融主管李柔嫻血淚控訴：我就這樣被騙光3200萬。警告世人別在上當。（圖／網路節目《防詐特攻隊》提供）

詐騙三部曲！第一步「養」：建立信任，讓你主動靠近

李柔嫻說：詐騙的起點，永遠不是要你立刻拿錢，而是先取得信任。詐騙集團會透過 TikTok、LINE、社群平台投放看似專業的股市分析，甚至偽造與名人合照，塑造權威形象。當你加入 LINE 後，真正的「養套殺」才正式開始。



每天早晚問候、關心家庭、記住你的喜好，甚至連你養的寵物都不放過。這種高頻率情感關懷，會讓人逐漸依賴，生活圈被整個投資群組包圍，與現實世界慢慢脫節。

詐騙三部曲！第二步「套」：讓你先賺到，再不斷加碼

李柔嫻說：詐騙集團取得自己的信任後，開始推出「看似穩賺」的投資專案，例如宣稱與政府基金合作、低風險高報酬。一開始只要求小額投入，像是 5 萬多元，短時間內就讓你看到帳面獲利，甚至能成功出金。這個階段的目的只有一個：讓你相信這是真的，並後悔自己投得不夠多。當你開始主動加碼，真正的陷阱已經完成。

詐騙三部曲！第三步「殺」：掏空資產的關鍵警訊

李柔嫻痛苦回憶，當你準備投入大筆資金，詐騙集團會進入最後的「收割期」。他們會要求你分多家銀行提款，教你如何應付行員關懷提問；接著改成「交付現金」，派車手親自收款，徹底切斷金流追蹤。



最明顯的警訊是「要求保密」。只要你聽到「不能告訴家人」、「這是秘密投資」、「有保密協議」，這幾乎就可以確定：詐騙已經走到最後階段。

李柔嫻用「好痛的領悟」警告防詐核心警訊與金律

李柔嫻沉痛總結出一個不變的防詐黃金法則：

「萬變不離其宗，不要交付任何金錢給不認識的人；即使是認識的人，也一定要有借貸契約。」



她說這條金律看似簡單，卻是抵禦所有詐騙手法的最終防線。而且受害者在事後回想時，也察覺到幾個當初被忽略的關鍵疑點，這些都可以作為防詐警示燈：



1.群組成員的真實性：

事後檢查才發現，LINE群組裡的成員大多是自動化機器人，或是其帳號註冊地根本不在台灣。



2.對警告的麻木：

當警方主動來電示警時，自己因為已被深度洗腦，第一時間仍堅信詐騙集團，反而懷疑警方的真實性。



3.與社會脫節： 被騙者由於生活完全被詐騙集團佔據，導致與現實社會脫節，甚至連最基本的 165 反詐騙專線都不知道。

不讓詐騙集團得逞守住血汗錢 從「不急、不信、不轉帳」開始

李柔嫻警告，如果你或家人正在加入「投資群組」、被要求簽署「保密協議」，或開始被引導提領現金，懷疑自己被騙。請立刻停下來，撥打 165 反詐騙諮詢專線查證。詐騙不分聰明與否，多做一次確認有好無壞，守住血汗錢，從「不急、不信、不轉帳」開始。

