LINE「收回功能」縮短計畫暫緩？官方公告最新異動

〔記者邱巧貞／台北報導〕LINE針對「收回訊息」功能的調整於今(24)日發布最新公告表示：原定縮短收回時限的計畫將「暫緩實施」。

LINE先前曾預告，將規劃將一般聊天室發送訊息後的收回時限，由24小時大幅縮減至僅剩1小時，僅社群聊天室維持原狀，此消息一出隨即引發廣大用戶熱議，不少使用者擔心若發生操作失誤或深夜誤傳，僅1小時的補救時間恐顯不足，原計畫將自12月下旬起逐步變更收回訊息功能的操作時間限制。

【主要變更內容】

變更前：送出訊息後的24小時以內可收回訊息

變更後：送出訊息後的1小時以內可收回訊息

但今(24)日稍早官方發布的最新通知表示，原定之功能異動作業將「暫緩實施」，變更後的實施日期將另行公告。

