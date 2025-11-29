LINE「收回消息」時限大縮水 24小時砍剩1小時 預計12月逐步實行

[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導

LINE的「收回訊息」功能常被視為避免尷尬的救命稻草，但官方日前透露這項功能將有重大調整。原先用戶在訊息發送後的24小時內皆可執行收回，調整後收回時限將大幅縮減到「1小時內」，預計於12月起陸續上路。此消息一出立刻引發網友熱議，紛紛表示「以後亂罵人要小心了」、「想講真心話得趕快清除痕跡」。

LINE的「收回訊息」功能將有重大調整，原先訊息發送後的24小時內皆可執行收回，調整後大幅縮減到「1小時內」，預計於12月起陸續上路。（示意圖/photoAC）

不少人都有手誤打錯字或不小心傳錯訊息的經歷，這時只要趕快長按對話框並選擇「收回」，就能避免尷尬的狀況。這項貼心功能推出至今已將近8個年頭，相信許多用戶對此操作都相當熟悉。

然而，LINE官方在10月份預告了這項功能的重大變革，未來用戶發送訊息後，必須把握在「1小時內」完成收回動作，一旦超過這個黃金時間，傳出的內容將無法再撤回。

事實上，日本與泰國早在今年9月便已率先更新此功能，台灣方面則預計在12月後逐步跟進實施，不過確切的實行日期目前尚未正式公告。

針對為何要做出如此大幅度的調整，官方回應，是基於觀察用戶收回訊息的使用習慣與數據考量，為了持續提供最佳的服務體驗才做出此決定，同時也感謝用戶的理解與配合。

對此，大批網友展開熱烈討論，「只要對方秒讀，收不收回其實沒差」、「以後喝醉酒亂傳話或罵人，醒來想收都來不及了」、「感覺苗頭不對就得馬上收回」、「要講真心話得先確認能清除」，甚至有網友直言「乾脆直接取消收回功能不是更好」。



