最近如果有滑到相關新聞，大概都有看到「LINE 收回訊息從 24 小時縮成 1 小時」，這個改動本來預計在 12 月上線，卻在引發大量討論後突然喊卡，LINE 官方在 12 月 24 日緊急公告「暫緩實施」，也讓不少用戶先鬆一口氣，不過這次的重點其實不只收回訊息時間，還藏了一個跟聊天安全有關的新功能

LINE 收回訊息變 1 小時又喊卡？這次更新還有這項功能

（圖片來源：LINE）

先前收回時間更動 官方喊卡

原本 LINE 聊天室的「收回訊息」功能，是在訊息送出後 24 小時內都可以使用，對很多人來說，不管是傳錯人、打錯話，隔天醒來都還有後悔的空間，但 LINE 在先前公告中提到，為了優化用戶體驗、並與其他地區功能同步，計畫把一般聊天室的收回時效改為「1 小時內」，只有「社群聊天室」仍維持 24 小時，消息一出，也立刻引來大量網友吐槽

在討論聲量持續發酵後，LINE 在 12 月 24 日再次發出公告，表示原定的「收回訊息功能異動」將暫緩實施，實際上線時間會再另行公告，也就是說，至少在這段期間內，用戶依然可以使用原本的 24 小時收回機制，對於已經習慣這個緩衝時間的人來說，算是一個暫時安心的結果

未來可能還會再來

值得注意的是，LINE 並沒有說「不改了」，而是「暫緩實施」，也代表把收回時間縮短到 1 小時，仍然是他們原本規劃的一部分，加上未來預計推出的訂閱制會員「LINE Premium」，以及像是「無痕收回」這類傳聞中的進階功能，可以看出 LINE 正在慢慢調整聊天功能的定位與使用方式

（圖片來源：LINE）

默默加了新功能

除了收回訊息的風波，LINE 近期也新增了一個比較低調、但實用度很高的功能，叫做「偵測可疑網站」，當聊天室中出現疑似詐騙或曾被檢舉過的連結時，網址下方會直接跳出「可疑網站警告」，提醒這個連結可能有風險，不過這個功能預設是關閉的，需要手動開啟，在設定的聊天， 開啟「偵測可疑網站」，同時「預覽網址」也必須一起打開，警告提示才會正常顯示

（圖片來源：LINE）

小結

對多數人來說，LINE 已經從通訊軟體，變成日常生活的一部分，收回訊息看似只是小功能，但背後牽動的是使用者的使用習慣，在功能優化與實際使用之間，怎麼取得平衡，可能才是 LINE 接下來最需要思考的事，至少現在還可以安心使用收回功能，不知道獺友們怎麼想呢(*´∀`)~♥

