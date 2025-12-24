LINE「收回訊息限時1小時」急踩煞車 官方證實暫緩實施

LINE「收回訊息」功能時限暫時維持在24小時內。（圖／報系資料照）

台灣LINE官方日前公告，自12月1日起將逐步把「收回訊息」的時限從原本的24小時縮短為1小時，這意味著若誤傳訊息超過60分鐘，再也無法收回訊息。不過，LINE在今天（24日）再次更新，表示該功能將暫緩實施，實際變更日期會另行說明。

LINE官方指出，為因應用戶的使用狀況，系統將自2025年12月下旬起逐步變更「收回訊息」功能的操作時間限制，從「送出訊息後的24小時以內可收回訊息」改成「送出訊息後的1小時以內可收回訊息」。

LINE官方說，變更範圍包括個人聊天與群組聊天室，社群聊天室的收回時間仍維持24小時，不會發生變更。

而在今日，LINE官方更新公告稱，原定之功能異動作業將暫緩實施，變更後的實施日期將另行公告。

LINE最新公告。（圖／翻攝自LINE官方）

