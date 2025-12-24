LINE「收回訊息限1小時」突喊卡！官方說話了

科技中心／張尚辰報導

「LINE」是許多人都在用的通訊軟體之一，其中「收回訊息」功能更是不少人的救星。不過，LINE官方此前宣布，將於今年（2025年）12月下旬把「收回訊息」的時間由24小時內改為1小時內，引發眾多網友不滿，對此，LINE官方於今（24）日公告，將「暫緩實施」此異動作業。

LINE官方10月份指出，為因應用戶的使用狀況，系統將自今年12月下旬起，逐步變更收回訊息功能的操作時間限制，將從原本的24小時內縮短為1小時內，也就是說，訊息送出後超過1小時，就無法收回。不過社群內的收回訊息功能時間限制仍維持為「送出訊息後的24小時以內」，不會發生變更。

此消息公布後，不少網友紛紛哀號，「1小時有點太短」、「連收回訊息也這麼逼人」、「常常是隔天才想到要收回」、「1小時根本不夠」、「這個時間為什麼還要限制？」

對此，LINE官方今日再次公告，原定於12月下旬做出的功能異動作業將「暫緩實施」，會再另行公告實施日期。

