LINE「收回訊息」功能即將大改 超過1小時沒救了

LINE支援中心日前預告，將調整「收回訊息」功能的時間限制，原本是送出訊息後的24小時以內可以收回訊息，未來會縮短至1小時內，變更時間為12月下旬起，官方尚未明確透露是哪一天，也不會另行公告，因此用戶近日隨時可能在發訊息超過1小時後無法收回。

LINE支援中心10月29日發布公告，為因應用戶的使用狀況，系統將自2025年12月下旬起，逐步變更收回訊息功能的操作時間限制；不過社群內的收回訊息功能的時間限制仍維持為「送出訊息後的24小時以內」，不會受到影響。

事實上，今年9月下旬，日本與泰國地區的LINE用戶就已率先跟進實施這項縮時政策；台灣預計於12月下旬逐步變更，不過官方並未透露確切生效日期。

消息曝光後，網友紛紛在社群留言哀號，「可以不要改嗎」、「之前沒有回收功能的時候，我就曾經要在公司群組打『老闆你去說』，不小心打成『老闆你去死』，超尷尬。」

不過也有用戶覺得沒差，​「直接取消收回功能不是更好」、「我都只給對方5分鐘，不看訊息就永遠不用看」、「這樣還不錯啊，告白1個小時之後，萬一後悔了收不回，然後不小心就告白成功了。」

此外，LINE官方表示，未來仍會持續觀察用戶使用的情形，並視整體溝通體驗適時進行優化。

