Line「收回訊息」時間限制只剩1小時？官方公告最新異動計畫。示意圖／取自photoAC

LINE是許多人日常生活中不可或缺的聊天工具，不論是與家人聯繫、與朋友閒聊，還是工作上的即時溝通，它都提供了便捷、快速的交流方式。除了文字訊息，LINE還支援語音、視訊通話，以及貼圖和表情符號，使聊天更生動有趣，成為現代人社交和生活管理的重要平台。然而，LINE先前曾宣布，「收回訊息」時間將調整為1小時內，不過，24日再發布最新公告表示，原定縮短收回訊息時間的計畫將暫緩。

LINE官方先前曾預告，為因應用戶的使用狀況，系統將自2025年12月下旬起，逐步變更「收回訊息」功能的操作時間限制，從原本「送出訊息後的24小時以內可收回訊息」，變更為「送出訊息後的1小時以內可收回訊息」，至於社群內收回訊息功能的時間限制則維持為「送出訊息後的24小時以內」，不會發生改變。

LINE的「收回訊息」功能允許你刪除已發送的訊息，操作方式是「長按」訊息後選擇「收回」，對方和自己聊天室都會出現「已收回訊息」提示，無法再看到原文，這功能適合在發錯訊息、打錯字或誤傳訊息時使用。

由於官方之前曾試圖將收回訊息時間限制改成「發出訊息後的1小時內」，因此大批用戶都擔心若發生操作失當或深夜誤傳，只有1小時的補救時間恐怕不夠，紛紛至相關消息底下留言「母湯吧！常常傳錯人的我…」、「蛤！？為什麼要改」、「只有一小時可以補救也太短，如果一直沒發現不就GG了」、「不要NO~還我24小時」、「以後傳訊息都要看清楚，要更小心了」。

不過，Line官方24日再度公布最新消息指出，原定之「收回訊息」功能異動作業將「暫緩實施」，變更後的實施日期將另行公告。

Line官方24日公布最新消息指出，原定之「收回訊息」功能異動作業將「暫緩實施」。圖／翻攝自Line社群



