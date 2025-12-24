LINE「收回訊息」時限24小時改1小時引不滿 官方急轉彎暫緩實施

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

台灣LINE官方早前公告，12月起將調整「收回訊息」的時限，從原先的24小時改為1小時，引起使用者不滿。對此，LINE今（24）日公布此功能暫緩實施，變更後的實施日期將另行公告。

LINE「收回訊息」時效24小時改1小時引不滿，官方暫緩實施。（示意圖／翻攝自LINE官網）

LINE在今年10月曾公告，將把聊天室中24小時內可收回訊息的功能，改為時效僅1小時，以此增加用戶體驗。不過社群聊天室仍保持原先設定，可以在24小時內收回訊息。此舉導致用戶不滿，批評1小時太短，並認為這項更改毫無意義。

廣告 廣告

LINE官方今日更新公告表示，原定之功能異動作業將暫緩實施，變更後的實施日期將另行公告。

更多FTNN新聞網報導

LINE官方揭露5大盜號手法！認證碼絕對不能給

iPhone用戶快檢查！LINE「通話沒聲音」竟是防詐App害的 解方曝光

被LINE訊息轟炸到崩潰！上班族公私分不清 辦第二帳號：還自己一片寧靜

