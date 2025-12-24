LINE「收回訊息」限1小時內 用戶跳腳 官方暫緩實施

通訊軟體LINE「收回訊息」功能縮短為1小時的變更將暫緩實施，LINE官方日前預告將調整「收回訊息」功能的時間限制，原本是送出訊息後的24小時以內可收回訊息，未來縮短至1小時內，變更時間為12月下旬，消息曝光讓一票用戶崩潰哀號。LINE支援中心今（24日）發布最新公告，表示原定之功能異動作業將暫緩實施，變更後的實施日期將另行公告。

LINE支援中心10月29日指出，為因應用戶的使用狀況，系統將自2025年12月下旬起逐步變更收回訊息功能的操作時間限制，原本在送出訊息後的24小時以內可收回訊息，變更之後，用戶在傳送訊息1小時之內才能收回訊息，超過時間則無法收回；社群內收回訊息功能的時間限制仍維持為「送出訊息後的24小時以內」，不會受到影響。

不過LINE支援中心今天發布最新公告，「原定之功能異動作業將暫緩實施，變更後的實施日期將另行公告。」

事實上，今年9月下旬起，日本與泰國地區的LINE已率先實施這項縮短時限政策。

台灣原定於本月跟進，日前消息曝光後，社群掀起一波哀號聲浪，用戶紛紛抱怨，「1小時之內才能收回，時間太短了吧」、「連收回訊息也這麼逼人，常常隔天才想到要收回」；也有人認為，「乾脆直接取消收回功能不是更好」。

