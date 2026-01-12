LINE「救命功能」預設關閉 他籲快開啟！官方證實

LINE常被詐騙集團利用，一名男子指出，一名男子指出，LINE的「偵測可疑網站」可說是用戶的「救命功能」，能有效防止誤點可疑網站或詐騙連結，但預設為關閉，他發文提醒網友盡快開啟，以保護帳號安全；LINE官方也建議，用戶更新至最新版本後，手動啟用此功能，可有效防範釣魚連結。

原PO昨（11）日於Threads發文表示，打開LINE設定時發現，聊天設定中的「偵測可疑網站」功能預設是關閉的，提醒大家啟用此功能可有效避免點擊詐騙連結，但很多人都沒有開啟。

原PO也分享開啟該功能的3個步驟，先在LINE主頁右上角點「設定」，再選擇「聊天」，接著往下滑找到「偵測可疑網站」並打開，同時也要啟用上方的「預覽網址」功能，這樣才能生效，強調少一個動作真的差很多，「大家快點開啟這個救命功能，不想誤點釣魚網站被盜帳號，就趕快開啟」。

LINE官方也表示，為讓用戶聊天更安心，推出「偵測可疑網站」功能，能在點擊連結前多爭取一分留意與警覺的時間，當聊天室出現可疑連結時，系統會在下方跳出「可疑網站警告」。

LINE說，該功能iPhone與Android皆可使用，但前提是LINE版本需更新到15.20.0以上，或直接更新到最新版本後，即可在設定中手動開啟。

★《中時新聞網》提醒您：詐騙手法日新，你我要有戒心，如遇疑似詐騙情況，請立刻撥打165反詐騙專線諮詢。

