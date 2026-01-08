LINE「見1幕」他苦笑：以為被封鎖！全場爆共鳴：習慣了

生活中心／綜合報導

LINE是國人每天必用的通訊軟體，從工作上聯絡主管同事，到生活上與家人朋友互動， 分享大小事幾乎離不開它。不過，近期1名網友苦笑表示，「以為被封鎖」， 當中原因曝光後，引發一票網友共鳴，感嘆「已經習慣了。」

近期有Threads網友發文感嘆，「你們也是越長大，朋友越少嗎？」更自嘲「LINE安靜到以為被封鎖」、一半以上是工作群組的訊息，熱鬧了我的生活」。貼文引發一票人共鳴，「我的賴只剩官方帳號」、「禮拜六手機忘在公司，到禮拜一上班ㄧ看 沒任何訊息」、「我連早安圖都沒有的那種」、「我手機永遠保持靜音模式，任何時刻，所以找我的人要碰運氣」、「有訊息通常都是公司群組比較多」、「不知道從什麼時候手機就很少人打給我了」。

他開LINE見1幕苦笑：以為被封鎖！全場爆共鳴「抖出現實真相」：習慣了

有網友感嘆，「LINE安靜到以為被封鎖」。圖與本新聞無關。（示意圖／民視新聞資料照）

對此，有網友點出原因，「長大後身邊都是10年以上，完全不想跟沒必要的人聯絡也不想交新朋友」、「其實不是朋友變少了，而是每個階段，陪在身邊的人本來就不一樣」、「賴都剩工作，訊息跟官方訊息了，現在大家應該都是社交軟體比較多」、「親戚朋友大都有自己的家庭了，各自忙各自的很正常，畢竟每個人追求的生活不一樣」、「自從有netflix、脆、GPT後，就不知道孤單怎麼唸了」。

不少網友認為，長大後不想進行無意義的社交。圖與本新聞無關。（示意圖／民視新聞資料照）

