大家最近是不是也覺得 LINE 怪怪的呢？通知明明已經跳出來，但一點進 App訊息卻要轉好幾秒才出現，近期不少 iPhone 用戶都有發現 LINE 訊息延遲顯示的狀況越來越嚴重，先別不用緊張！現在已經有救囉～但究竟是什麼原因造成以及如何改善，Spac1 馬上幫大家一起解決這項困擾！

LINE 訊息延遲災情擴大！iPhone 用戶免慌張 手把手操作教學秒改善

LINE 訊息延遲原因推測

LINE 的最新訊息等上好幾秒才顯示的問題，已經出現大量不同機型、不同 iOS 版本的用戶回報了，Spac1 也問了身邊剛換新機的同事，發現就算是最新的 iPhone 17 也有同樣的狀況，看來這並非單一裝置或系統問題><而且許多網友也試過連 Wi-Fi 或行動網路，但不論換哪個都還是存在異常，因此合理的推測問題可能來自 LINE App 與系統網路設定之間，或是近期更新後造成的潛在 Bug！

有效！解法操作指南

針對這個狀況，有內行網友分享了一個意外有效的解法，那就是重置網路設定！操作步驟也幫大家整理好了～相當直覺！首先先到設定裡的一般，往下滑就會看到移轉或重置 iPhone ，點進去後下面就有重置的選項 ，看到重置是不是都會害怕資料全部不見！不用怕～放心的點下去就對了，再來就選重置網路設定，這時候手機會自動關機並重新啟動！這樣就完成囉～

重置前必看！注意事項與影響須知

不過在動手重置之前，建議先確認常用 Wi-Fi 密碼是否記得，再進行操作，因為重置後所有已儲存的 Wi-Fi 密碼會被清除，此外，原本連接過的藍牙裝置也需要重新配對，像是耳機、手錶或音響都是～重置完成後，iPhone 會自動關機並重新啟動，屬正常現象，請耐心等待，先做好以上這些準備，就可以讓操作過程更順利，也避免造成後續在使用上的不便

實際成果分享

依照上述得步驟完成設定後，不少網友表示重置後真的順很多或是訊息幾乎秒顯示，還有剛剛提到重置後連過的藍牙裝置也要重新配對，所以就有人發現，原本不穩定的藍牙連線也一併改善了～這應該可以算是額外驚喜吧，雖然也有少數用戶表示改善有限，但有試有機會，如果你還在被 LINE 沒跳出來的訊息困擾著，不妨先試試這個小秘方吧！

小結

重置網路目前看來是成功率相當高的暫時解法，雖然需要重新輸入 Wi-Fi 密碼有點麻煩，但比起每天被訊息延遲惹毛，對多數人來說仍值得一試，至於真正的長期解方，恐怕還是得等 LINE 官方釋出更新來徹底修復，話說 Spac1 身為 LINE 的用戶確實很懂訊息跳不出來的痛苦，但大家都知道這個方法對 Spac1 是沒用的，因為空間不足的問題只能說無解（可憐....

