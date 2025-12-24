LINE 貼圖「刑事貓咪小隊」上線！反詐融入生活 檢警打詐出奇招

【記者凃建豐／高雄報導】為強化全民反詐騙意識，高雄市警察局刑事警察大隊攜手橋頭地方檢察署及財團法人犯罪被害人保護協會橋頭分會，共同推出「刑事貓咪小隊」反詐騙 LINE 貼圖，透過可愛、生動的角色設計，將嚴肅的反詐資訊轉化為貼近日常的溝通語言，讓反詐宣導自然融入民眾生活；貼圖販售收益全捐贈給犯罪被害者保護協會公益使用。

高雄市政府警察局刑事警察大隊大隊長鄢志豪、橋頭地檢署主任檢察官施家榮及犯罪被害人保護協會橋頭分會柯建帆主任委員24日共同公布「刑事貓咪小隊」反詐騙 LINE 貼圖，展現警、檢、民間團體跨域合作、聯手打擊詐欺犯罪的堅定決心。

鄢志豪大隊長表示，詐騙手法不斷翻新，警方除持續強化查緝力道，更積極以創新方式推動預防宣導。此次推出反詐騙 LINE 貼圖，正是希望透過市民最常使用的通訊工具，將「不明來電要查證、陌生投資要小心、匯款前多一步確認」等觀念，深植在每一次對話之中。

施家榮主任檢察官指出，檢警在打擊詐欺犯罪上密切合作，除追查幕後金主與核心成員，也同步加強犯罪被害人保護機制；透過貼圖這類貼近民眾生活的宣導方式，有助於提升第一線預防效果，降低民眾受騙風險。

柯建帆主任委員表示，犯罪被害人保護協會雖主要提供因犯罪案件致死或致重傷之被害人及其家庭相關協助，然在打擊詐騙犯罪的目標上立場一致，期盼透過此次合作，提升民眾對詐騙手法的辨識能力，從源頭減少因詐騙所衍生之犯罪被害案件。

「刑事貓咪小隊」反詐騙 LINE 貼圖。高市刑大提供

刑事警察大隊表示， 配合警政署於本（114）年共執行4 波「全國同步打擊詐欺專案行動」，專案期間內共查獲集團性詐欺案件 390 件、2,268 人涉案，拘捕 921 人、羈押 188 人；不法所得部分，查扣土地 10 處、房產 11 棟、高級進口轎跑車 65 輛、現金新臺幣 2 億 5,561 萬餘元、虛擬貨幣 3,106 萬餘元，累計查扣不法利得總價值高達4 億 5,001 萬餘元。

第一波行動高雄市警局於詐欺集團緝獲件數、犯嫌數、拘捕數及重點查緝對象（如金主、首腦、代書、假幣商等）均名列全國第二；第三波行動於查扣不法利得、土地及房產數量經警政署評定名列全國第一；第四波行動於詐欺集團緝獲件數及犯嫌人數等項目，再度名列全國第一。

刑警大隊偵查佐莊育藺是貼圖設計者之一。翻攝畫面

刑事警察大隊強調，打擊詐欺沒有終點，未來將持續結合查緝行動與創新宣導，並呼籲民眾善用 165 反詐騙專線，遇有疑似詐騙情形務必冷靜查證，共同打造「零詐騙、安心生活」的安全城市。

高市刑大攜手橋檢、犯罪被害人保護協會橋頭分會，共同推出「刑事貓咪小隊」反詐騙 LINE 貼圖。翻攝畫面

全民一起來打詐

