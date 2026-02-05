iPhone 的朋友們最近更新到 26.1.0 版本之後使用 LINE 通話，有沒有遇到一種「世界上最遙遠的距離」？畫面明明顯示通話中，但你不管怎麼狂喊「喂」，對面那頭都是一片死寂，害得彼此只能尷尬掛掉重撥

如果你已經試過重開機或是刪掉 App 重裝卻還是沒用，先別急著砸手機，這可能不是硬體的錯，而是系統設定在鬧脾氣喔～

LINE 通話又沒聲音？內行教你「關掉這一個設定」馬上復活！

只要關掉這個隱藏開關！三秒拯救你的通話隱私與聲音

其實想要找回失蹤的聲音，最關鍵的解法就藏在 LINE 的設定深處～我實測了各種方式之後，發現這次的災情很大機率是跟「整合 iPhone 通話功能」這項設定有關！雖然這個功能可以讓 LINE 的來電直接出現在 iPhone 的原生通話介面，看起來很方便，但有時候系統打架就會導致音訊傳輸失敗

不過大家放心！我已經找到解決的魔法惹～只要大家動動手指，點進 LINE 的「設定」頁面，下滑找到「通話」選項，接著把「整合 iPhone 通話功能」果斷關閉就會發現「聲音竟然真的回來了」，大家趕快趁現在檢查一下自己的手機吧！

同場加映 Whoscall 衝突疑雲！檢查更新也是必備動作

除了 LINE 本身的設定之外，如果你的手機有安裝防騷擾神隊友 Whoscall，也要稍微注意一下呦～先前因為 Whoscall 的「自動網站檢查」功能與系統產生衝突，也曾引發類似的靜音風波

雖然官方表示已經在 2025 年底前修復完畢，但保險起見，大家還是趕快去 App Store 確認你的 Whoscall 是不是已經更新到最新版本！

（圖片為 AI 生成）

小結：整合 iPhone 通話功能開不開？

這個「整合 iPhone 通話」功能這麼影響 Line 通話，就沒有什麼別的優點嗎？其實如果你是那種希望把所有通話紀錄都集中管理、習慣直接從手機通訊錄回撥 LINE 的「強迫症管理派」，那開啟整合功能確實比較舒服，只是就得承擔系統偶爾不穩定的風險

相對來說，如果你是屬於「App 獨立派」，覺得 LINE 的歸 LINE、電話的歸電話，或者你目前的 iPhone 真的深受無聲困擾，那麼還是直接果斷關閉它吧！畢竟對於大家來說，電話能接得通、聲音聽得見，才是生活裡最基本也最幸福的事呀～

快把這篇分享給還在為 Line 通話困擾的朋友吧！你的 Line 還有遇到什麼問題嗎？歡迎留言讓我們來一起討論～

