LINE「防詐功能」預設關閉！官方揭3步驟開啟

生活中心／饒婉馨報導

有網友發現LINE上有一個神功能「偵測可疑網站」，他提醒大家去設定裡把這個打開，就可以在點開網址前就知道其是否安全，並直言「少這一個動作真的差很多」，也強調另一個「預覽網址」也要開啟，功能才會生效。貼文曝光後，許多網友才得知有這個功能，陸續把此設定開啟，且分享給身邊的親朋好友，或是幫家中長輩設定，以免落入詐騙圈套。





一堆人沒開LINE「防詐功能」他急喊：手動開啟！官方證實：聊天更安心

LINE上的詐騙網址很多，有網友發現只要開啟1功能，就可讓系統自動偵測。（圖／翻攝LINE官網）

許多人常用的聊天軟體LINE，近期頻繁會有詐騙訊息、網址出現在各個聊天室，讓很多使用者在使用上極度不方便，且被盜帳號的機率也越來越高。有網友在Threads上發文，表示LINE的救命功能竟然預設是關的，因此他急忙提醒用戶趕緊打開LINE的設定去檢查是否有開啟這項功能，「詐騙連結這麼多，結果這個『偵測可疑網站』的功能很多人都沒開」，並且強調少這一個動作真的差很多。然而，LINE官方在去（2025）年12月就曾發布該功能表示，為了讓用戶聊天更安心，推出全新的安全功能「偵測可疑網站」，當聊天室中出現可疑網站網址時，網址下方會跳出「可疑網站警告」。該功能iPhone與Android雙平台用戶都可以使用，不過要記得更新到LINE 15.20.0（含）以上版本，或直接更新到目前最新版本，就可以在設定中手動開啟。









先點進設定中的「聊天」，接著往下滑會看見「預覽網址」、「偵測可疑網站」，網友提醒兩個都開啟才會生效。（圖／民視新聞）





民視新聞網編輯親自實測全過程，總共只有3步驟。第一，先到LINE主頁點選右上角的設定，接著下滑找到「聊天」，點進去之後再往下滑就會看到「偵測可疑網站」手動開啟該功能。不過，原PO也特別提醒要把上面的「預覽網址」功能一起打開，這個偵測功能才會生效。若找不到選項，可以先檢查自己有沒有更新到最新版本。

