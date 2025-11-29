LINE「1功能」大改動！12月上路 網崩潰：太嚴格了

LINE支援中心於今年10月29日發布說明，將逐步改變收回訊息功能的時間限制，原本是送出訊息後的24小時以內可收回訊息，未來收回時間限制在一小時內，變更時間為12月下旬起。對此，網友議論紛紛，有人認為可以減少不負責任的發言；但也有網友表示，收回時間一次縮短太多，應該先降到12小時。

LINE支援中心發文稱，為因應用戶的使用狀況，系統將自2025年12月下旬起逐步變更收回訊息功能的操作時間限制。不過社群內的收回訊息功能的時間限制仍維持為「送出訊息後的24小時以內」，不會發生變更。

對此，有網友在Dcard發起討論，原PO表示，以後傳錯訊息真的要手刀收回了 ，常常隔天才發現傳錯糗大，傳訊息前要更謹慎了。其他人看到後紛紛回應，「一小時真的超短」、「直接縮到一小時太嚴格了，應該先改成12小時」、「德政啊，希望可以減少一些不負責任的發言，噴了一堆屁話，然後三更半夜偷偷收回當沒事」、「收回還會出現收回，此地無銀」、「每次收回，都被對方問收回捨？ 為什麼收回不乾脆直接消失就好」。

其實這項新制10月下旬已在日本與泰國上路，台灣逐步跟進。另LINE近期推動全新會員計畫「LINE Premium」，官方說明中提到，未來將有更多會員專屬權益，其中就包括訊息無痕收回、訊息排程（正式功能名稱以上線時為準）等。

