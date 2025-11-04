LINE「1功能」關掉超清靜！一堆人+1：根本不需要 臉書也是

生活中心／朱祖儀報導

不少人會關掉LINE的提醒生日功能。（示意圖／資料照）

現在社群平台功能越來越多，只要填入個資，還會提醒朋友給生日祝福。但一名網友表示，自己把社群平台的生日資訊都隱藏了，因為不想得到「無謂的祝福」。文章曝光隨即引起共鳴，眾人紛紛表示，「根本不需要這功能，會記得的就會記得。」

一名女網友在Threads表示，自己把社群平台LINE和臉書的生日資訊都隱藏了，因為自己不需要「無謂的祝福」，好奇有沒有其他人跟她一樣，也把顯示生日的這個功能關掉了？

眾人看到相當有感，「+1，發現關了之後根本沒有人記得」、「我關好幾年了，我希望的是真的記得我生日的人真心的祝福，而不是看到誰誰誰生日，才跟對方說生日快樂的人」、「對啊，有心的人自然會記得」、「我有把臉書關掉，真正的好朋友會記得你的生日」、「+1，會記得就會記得，無需社群提醒」、「+1，臉書及LINE群組發一堆生日快樂文，真心覺得沒什麼意思，而且有時候也不知道怎麼去回應。」

也有人分享自己的看法，「我媽走了我就關了，沒什麼好過的了」、「平常沒特別聯繫的人也在祝生日快樂，很難回話，也不喜歡除了家人之外的人幫我辦生日派對或生日驚喜，不喜歡大家對著我唱生日快樂歌的氛圍，就覺得很尷尬」、「生日那天，我只給了我媽媽一個大大的擁抱，其他的真的不需要。」

