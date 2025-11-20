LINE「1實用功能」故障災情連爆！大票人求救：重新安裝也無解

生活中心／倪譽瑋報導

通訊軟體LINE不少台灣人都會用，傳訊息打電話都方便。近期不少網路論壇或社群上，都有人表示LINE的「內建相機」故障了，原本是打字時點開，就能快速拍照傳過去，相當實用，如今拍照畫面一片黑，手機重開機、LINE重新安裝都修不好。本次故障回報者較多，也有手機行不斷收到顧客反映，該行對此表示，這不是手機、手機相機的問題，而是「LINE」這個軟體的Bug，待下次更新應就能修復。

LINE內建相機「黑屏」 重新開機、解除安裝都無解

廣告 廣告

日前網路社群如Mobile01、Threads上都有民眾回報，更新完LINE後想使用內建相機拍照，結果發現拍照畫面是全黑的，但按下快門有聲音、照片也有拍下，就是拍攝時的畫面黑了，宛如「盲拍」。也有不少使用者提出，LINE內建相機不能用，但手機本身的相機沒問題，其他有內建相機的通訊軟體也都是正常的。

眾人紛紛嘗試解決LINE內建相機的問題，有人手機重開機、有人清除快取、有人重新安裝LINE，但多數人在嘗試後，LINE相機螢幕仍是「黑屏」。而本次故障災情回報者，以三星手機用戶較多，例如A55、A56、等。

建議暫用手機原生相機 或待LINE下個版本更新修復

社群上不少人無奈求救，「我剛剛也開始LINE相機變黑了？怎麼解決？」「昨天也突然發現會這樣子，看起來應該是LINE的問題」、「Play商店評論一堆人反映了」「家裡只有一支A55更新，然後出現一樣問題」。也有人提出暫時的應對之策，用手機本身的相機拍照，再用LINE傳出去就好。

關於LINE內建相機黑屏，位在桃園的手機店「霖霖通信」發文說明，「這個不是手機的問題，也不是相機的問題」，而是LINE軟體本身出問題了，近期確實收到很多客人反映，用LINE內建相機拍照時，畫面會變成黑屏，等待「下一個版本的LINE更新」之後應能改善。



更多三立新聞網報導

有中國身分證！逾50人「包含中配」已被註銷國籍 這2名人也逃不掉

剛領普發1萬！他怨「一國旅就噴1800」：今年不再去 一票不挺

中國博主製「扒光日本命脈地圖」嗨喊：一擊必癱

專家點名7項「習以為常但不該花」的錢 砍掉有望省出一輛車

