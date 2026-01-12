LINE「1救命功能」要主動打開 官方證實：聊天更安心

有網友發現LINE其實內建一項「救命功能」。（示意圖／Photo AC）

網路詐騙手法日益翻新，不少民眾一不小心點進釣魚網站，帳號密碼就被盜用。近期有網友在Threads發文提醒，通訊軟體LINE其實內建一項「救命功能」，能協助偵測曾被檢舉的可疑網站，但預設竟是關閉狀態，許多人可能渾然不知。

這名網友發現後驚呼「很多人都沒開，真的差很多！」他表示，為了保護親友的帳號安全，立刻把家人手機一台台檢查設定，也建議其他人趕快把這項功能打開，「不想哪天誤點釣魚網站被盜帳號，這篇一定要存起來傳給朋友！」

根據他貼出的截圖，這項名為「偵測可疑網站」的功能，設計目的是當聊天室中有人分享連結時，系統會自動偵測該網站是否曾被舉報為可疑。若有風險，就會跳出提示警告。不過此功能開啟後，聊天室中傳送的連結將不再受到Letter Sealing加密機制的保護，用戶需自行斟酌是否開啟。

該功能的啟用方式只需進入LINE主畫面右上角的「設定」選單，點選「聊天」後，往下滑找到「偵測可疑網站」並開啟即可。不過原PO也提醒，開啟「預覽網址」設定同樣重要，否則系統無法完整判斷連結風險。他補充，有些用戶若找不到該選項，可能是尚未更新至支援版本。

事實上，LINE早在去年底就已公告推出該功能，強調為了讓用戶能更安心地進行通訊，當聊天室中出現潛在風險的連結時，將會以明顯標示提醒用戶提高警覺。該功能適用於iPhone與Android系統，但需將LINE更新至15.20.0以上，或乾脆升級至最新版本，才能在設定中找到相關選項。

