LINE「1救命功能」預設關閉！網喊快開啟自保 官方證實了

生活中心／彭淇昀報導

不少人都會使用通訊軟體LINE，不管是日常聊天、談公事都相當方便，不過也經常被詐騙集團利用。對此，一名網友分享LINE的「偵測可疑網站」，根本是救命功能，可有效防止誤點可疑網站或詐騙連結，不過預設模式是關閉的，呼籲大家趕快開啟，以確保帳號安全。

LINE官方推出安全功能「偵測可疑網站」，讓用戶更安心。（圖／翻攝自LINE官方網站）

原PO在Threads上發文表示，剛剛才發現，LINE這個「救命功能」竟然預設是關的，向用戶喊話「大家快點打開LINE檢查，現在詐騙連結這麼多，結果這個『偵測可疑網站』的功能很多人都沒開，少這一個動作真的差很多！」

廣告 廣告

原PO也分享開啟功能的3步驟，進入LINE主頁，點選右上角的「設定」，選擇「聊天」，往下滑就能找到「偵測可疑網站」並打開它，此外他也提醒，「預覽網址」的功能也要一起打開，「偵測可疑網站」的功能才有效。

對此，LINE官方也表示，為了讓用戶聊天時更安心，推出安全功能「偵測可疑網站」，iPhone與Android雙平台用需更新到15.20.0（含）以上版本，或直接更新至最新版本，即可在設定中手動開啟功能。

LINE官方指出，開啟「偵測可疑網站」功能後，當聊天室中出現可疑網站網址時，網址下方會跳出「可疑網站警告」，這是因為這個網址過往曾被用戶檢舉。LINE官方也強調，未來會持續強化各項安全防護，讓用戶更安心。

更多三立新聞網報導

LINE用戶注意！官方示警5大盜帳手法 「1動作」帳號恐救不回來

詐團又出新招！他「3000萬養老金被騙光」 名下2棟房也沒了

日本排隊吃和牛踩雷！達人揭「關鍵2點」：只做外國人生意

冷氣團掰了！未來3天飆27度 鄭明典：白天有回暖的感覺

