LINE「15款免費貼圖」限時下載！ 可愛爆擊「勒狗」必收
免費貼圖又來了！LINE貼圖小舖日前推出3組全新免費貼圖，包括「好運『億』起來」、「TOYOTA 讓生活動起來！」以及「LINE旅遊 × 啊兔」。民眾只要加入指定官方帳號好友，即可免費下載使用。此外，目前還有多達12組隱藏版免費貼圖限時下載，想蒐集可愛貼圖的用戶快把握機會！
LINE旅遊 × 啊兔
下載期限：2025年12月18日
使用效期：90天
下載連結：https://store.line.me/officialaccount/event/sticker/36129/zh-Hant
TOYOTA讓生活動起來！
下載期限：2025年12月18日
使用效期：180天
下載連結：https://store.line.me/officialaccount/event/sticker/36129/zh-Hant
好運『億』起來
下載期限：2025年12月18日
使用效期：180天
下載連結：https://store.line.me/officialaccount/event/sticker/36129/zh-Hant
LINE購物夯話題 x 麵包熊日常實用篇
下載期限：2025年12月10日
使用效期：90天
下載連結：https://store.line.me/officialaccount/event/sticker/36129/zh-Hant
LINE禮物 x 到處都是貓貓
下載期限：2025年12月5日
使用效期：90天
下載連結：https://store.line.me/officialaccount/event/sticker/36129/zh-Hant
LINE購物直播×只會說OOO的鵝
下載期限：2025年12月5日
使用效期：90天
下載連結：https://store.line.me/officialaccount/event/sticker/36129/zh-Hant
LINE購物品牌名店 × 勒狗
下載期限：2025年12月10日
使用效期：90天
下載連結：https://store.line.me/officialaccount/event/sticker/36129/zh-Hant
魔法壞女巫：第二部
下載期限：2025年12月11日
使用效期：180天
下載連結：https://store.line.me/stickershop/product/36355/zh-Hant
安安寶寶愛運動貼圖篇
下載期限：2025年11月28日
使用效期：180天
下載連結：https://store.line.me/stickershop/product/36144/zh-Hant
LINE購物 × 買我的動態小廢圖
下載期限：2025年12月3日
使用效期：90天
下載連結：https://store.line.me/stickershop/product/36230/zh-Hant
LINE GO × 鼻妹
下載期限：2025年11月26日
使用效期：90天
下載連結：https://store.line.me/stickershop/product/36131/zh-Hant
未來親子「來寶」限定貼圖！
下載期限：2025年11月30日
使用效期：180天
下載連結：https://store.line.me/stickershop/product/36031/zh-Hant
波鴿家族×啾波麻糬
下載期限：2025年11月20日
使用效期：180天
下載連結：https://store.line.me/stickershop/product/36230/zh-Hant
LINE VOOM × 情緒化的兔子
下載期限：2025年11月20日
使用效期：90天
下載連結：https://store.line.me/officialaccount/event/sticker/35998/zh-Hant
易遊網×醜白兔-挺你一直玩
下載期限：2025年11月27日
使用效期：180天
下載連結：https://store.line.me/stickershop/product/36136/zh-Hant
