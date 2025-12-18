中天新聞網

LINE「8款免費貼圖」來了！聖誕、新年祝賀通通有

吳孟潔

LINE免費貼圖又來了！LINE官方近日上架8款超實用貼圖，從日常問候語句，到聖誕節、新年恭賀貼圖通通都有，部分貼圖還可以爽用半年的時間，趕快來下載。

1.UG × UU：Uni說悄悄話

下載期限：2026年1月15日

使用效期：180天

點我下載

2.LINE發票管家 × 白木耳

下載期限：2026年1月14日

使用效期：90天

點我下載

3.台新銀行×奧樂雞 夢幻聯名動態貼圖

下載期限：2026年1月15日

使用效期：90天

點我下載

4.Ralph Lauren Polo Bear Holiday 貼圖

下載期限：2026年1月15日

使用效期：180天

點我下載

5.台北捷運 捷米

下載期限：2026年3月16日

使用效期：90天

點我下載

6.路易威登佳節限定貼圖

下載期限：2026年1月15日

使用效期：180天

點我下載

7.黑熊的生活日常貼圖

下載期限：2026年1月15日

使用效期：180天

點我下載

8.梵克雅寶冬日幸運貼圖

下載期限：2026年1月8日

使用效期：90天

點我下載

其他人也在看

工程師「入珠」討好女友！沒想到第一次就哭了…

工程師「入珠」討好女友！沒想到第一次就哭了…

（記者張芸瑄／綜合報導）泌尿科醫師分享一起特殊案例，一名工程師因工作繁忙、無法時常陪伴女友，為了討好對方竟決定 […]

引新聞 ・ 2 小時前21
Energy書偉當爸了 「謝京穎懷雙胞胎」結婚兩周年曝喜訊

Energy書偉當爸了 「謝京穎懷雙胞胎」結婚兩周年曝喜訊

謝京穎2023年與Energy書偉結婚，於18日結婚兩周年，宣布懷孕喜訊，且是雙胞胎雙喜臨門。這陣子謝京穎的八點檔戲份吃重，身形被觀眾發現圓潤，小腹微凸，疑似有孕，一個星期前，經紀人才回應：「她都在工作耶，可能水腫吧。」如今看來，應是希望保持神秘，頗為注重儀式感。

簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前4
23歲上進女清潔員殞命10度招無魂　殯葬業：冤死怨氣重

23歲上進女清潔員殞命10度招無魂　殯葬業：冤死怨氣重

台南23歲陳姓女清潔隊員正在執行勤務時，遭酒駕的香酥鴨老闆駕駛賓士高速衝撞不幸身亡。鄭男不但酒測超標3倍，還謊稱「有找代駕」甚至脫產。今（18）日死者家屬返回現場進行招魂儀式，過程極度不順，連續擲筊 10 次皆未獲允杯，現場氣氛凝重哀戚。

三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前18
張忠謀早就預見！外媒曝台積電真正王牌　搬不去美國的是這個

張忠謀早就預見！外媒曝台積電真正王牌　搬不去美國的是這個

台積電（2330）近幾年除了在台灣擴廠外，海外同樣積極布局，陸續在美國、日本、德國等地建廠。不過外媒卻指出，這波擴張並非單純回應市場需求，而是在地緣政治壓力，以及各國推動「晶片製程回流」的晶片戰爭下所做出的選擇。事實上台積電創辦人張忠謀過去就曾對海外設廠提出警示，認為高度集中、緊密分工的「台灣模式」難以在當地複製，如今亞力桑納州廠面臨高成本與供應鏈瓶頸，似乎印證了當年張忠謀的看法。

太報 ・ 3 小時前59
明後天炸雨全台躲不掉！2波冷空氣接力「凍到年底」　3500m高山有望下雪

明後天炸雨全台躲不掉！2波冷空氣接力「凍到年底」　3500m高山有望下雪

中央氣象署指出，今（18）日東北季風影響，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北、花東地區及恆春半島有局部或零星短暫雨，新竹以南仍為多雲到晴的天氣；溫度方面，清晨各地偏涼，低溫在15至20度之間，局部地區會再稍低一些，請適時增添衣物，而白天北部及宜蘭預測高溫約21至23度，感受稍涼，中南部及花東24至27度，感受溫暖舒適，但新竹以南地區日夜溫差較大。

三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前6
CPB廈門海豚開季陣容公布　台灣球員多達13人占半數

CPB廈門海豚開季陣容公布　台灣球員多達13人占半數

[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導中國棒球城市聯賽（CPB）預計於明年元旦正式開打，各隊備戰動作陸續浮上檯面。自日前林益全宣布加盟上海正大龍後，廈門...

FTNN新聞網 ・ 3 小時前31
深夜變天！週五、週六雨彈開炸　氣象專家示警「這些地區」雨勢最猛

深夜變天！週五、週六雨彈開炸　氣象專家示警「這些地區」雨勢最猛

[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導深夜天氣轉變，全台再度迎來濕涼天氣。天氣風險公司天氣分析師黃國致表示，週五至週六各地多雲至陰，普遍有短暫雨至短暫陣雨...

FTNN新聞網 ・ 4 小時前6
獨家／夏于喬爆官司纏身6年「遭求償百萬」經紀人發聲：自有判斷

獨家／夏于喬爆官司纏身6年「遭求償百萬」經紀人發聲：自有判斷

夏于喬與知名導演林書宇結婚6年，17日曬出超音波照證實懷孕。不料今卻傳出夏于喬其實官司纏身，被一名女網友提告刑事及民事訴訟，甚至遭求償破百萬元，直到現在仍未落幕。對此，經紀人也對《三立新聞網》做出回應。記者林汝珊

三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前21
好天氣沒了！這縣市今大雨　明起連2天雨彈襲「中南部也躲不過」

好天氣沒了！這縣市今大雨　明起連2天雨彈襲「中南部也躲不過」

今（18）日東北季風影響，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率。對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，明後兩天各地天氣不穩，尤其週六水氣最豐沛，下雨時間較長，連中南部也會下雨。

三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前5
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外

F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外

F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外

EBC東森娛樂 ・ 19 小時前27
雨彈炸全台！專家示警雨神將「Long Stay」到下週

雨彈炸全台！專家示警雨神將「Long Stay」到下週

（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署觀測，今（17）日清晨受輻射冷卻影響，全台最低溫出現在新竹縣關西鎮，僅 9. […]

引新聞 ・ 1 天前8
甜蜜合夥人1／葉全真EMBA同學變戀人　牽手散步被認出原地解散

甜蜜合夥人1／葉全真EMBA同學變戀人　牽手散步被認出原地解散

12月6日上午11點39分，James駕駛休旅車離開葉全真居住的社區停車場，途中在超商買了飲料，隨後一路直奔新北市疑似自己住處的社區停車場。下午2點多，James駕車到台北市松山區，到了他與葉全真投資的皮拉提斯附近停車，不知何故，車才剛進停車場便又火速開出，隨後前往內湖區...

CTWANT ・ 1 天前105
淑麗氣象／要變天了！今晨9.5℃ 這天起全台有雨

淑麗氣象／要變天了！今晨9.5℃ 這天起全台有雨

淑麗氣象／要變天了！今晨9.5℃ 這天起全台有雨

EBC東森新聞 ・ 1 天前2
范世錡傳喊「剖他」捲于朦朧之死　親密擁抱蘇有朋合照被挖！兩人真實關係曝光

范世錡傳喊「剖他」捲于朦朧之死　親密擁抱蘇有朋合照被挖！兩人真實關係曝光

台灣偶像男團始祖「小虎隊」三位成員吳奇隆、蘇有朋、陳志朋近年都在中國發展，蘇有朋還為今年中國電影金雞獎擔任主持人，不過網友挖出他與中國男星范世錡過往的擁抱合照，因范世錡捲入于朦朧命案，一張照片瞬間掀起討論。

鏡報 ・ 8 小時前7
卓榮泰不副署！學者提反制策略：看誰撐得久

卓榮泰不副署！學者提反制策略：看誰撐得久

針對行政院長卓榮泰對於立院三讀通過的財劃法修正案採取「不副署」的態度，文化大學廣告系專任教授鈕則勳認為，卓榮泰的做法有整套縝密的戰略，且是總統賴清德與卓揆聯手，強攻在野、軟硬兼施。

中天新聞網 ・ 1 天前186
47歲陳小菁當阿嬤 「9個孫子」過年撒50萬紅包

47歲陳小菁當阿嬤 「9個孫子」過年撒50萬紅包

「戲說一姐」陳小菁17日與林秀玲、璟宣出席《百味人生》訪問，她2011年與大12歲的富商林佐岳結婚，繼女正是前陣子備受討論的「饅頭媽」，談到對方近況，陳小菁笑說饅頭媽現在肚子裡的寶寶，是她第9個孫子，年僅47歲就已經當「阿嬤」，讓一旁林秀玲也嚇了一大跳。

簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 21 小時前3
許允樂、李玉璽登記結婚！ 心中的結被愛打開⋯一起牽手面對未來

許允樂、李玉璽登記結婚！ 心中的結被愛打開⋯一起牽手面對未來

許允樂和小6歲李玉璽交往時就是以結婚為前提，經常分享生活小點滴讓粉絲們再次相信愛情的模樣。17日許允樂和李玉璽赴戶政事務所登記結婚，也曝光一系列婚紗照，宣布正式成為夫妻。

裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前38
出遊前要看清！39家旅行社解散、12家遭廢止執照　觀光署公布最新黑名單

出遊前要看清！39家旅行社解散、12家遭廢止執照　觀光署公布最新黑名單

[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導寒假與春節連假將至，國內外旅遊市場逐漸升溫，不少家庭已開始規劃親子出遊行程。交通部觀光署近日公布最新旅行社營運狀況...

FTNN新聞網 ・ 1 小時前45
余天證實曾罹癌！李亞萍罕見露面坦言「出現失智症狀」　最新病況曝光

余天證實曾罹癌！李亞萍罕見露面坦言「出現失智症狀」　最新病況曝光

[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導77歲資深藝人余天先前證實多年前罹患攝護腺癌，並已完成攝護腺切除手術及99次電療，目前持續定期回診追蹤。73歲妻子李...

FTNN新聞網 ・ 3 小時前35
千人癱瘓法院／「最美檢座樂樂」披律師袍起手式　人海車輪戰全面啟動...驚呆法界

千人癱瘓法院／「最美檢座樂樂」披律師袍起手式　人海車輪戰全面啟動...驚呆法界

幣想洗錢 23 億案進入密集審理，主嫌施啟仁不僅破天荒透過訴訟策略傳喚1544名被害人、54名店長及3名品格證人作證，且一個月內就更換9名律師。據了解，施在羈押期間頻繁律見放風，甚至有律師直接攜帶委任狀進看守所請他簽名，引起法院高度警戒。士院懷疑辯護人有串證、滅證之虞，一度核發限制書，限制多9名律師接見。如今接手案件的，則是由新北地檢署前檢察官莊勝博，以及律師陳偉芳、袁健峰組成的固定辯護團隊。

鏡報 ・ 19 小時前161