LINE Bank成首家單月獲利純網銀 預計2025年IPO

國內3家純網銀在2020年陸續開業，金管會期許能夠發揮「鯰魚效應」，但一直處於虧損狀態。LINE Bank(連線商業銀行)今天(12)日正式宣布，2025年12月自結財報結果，達成單月稅前淨利超過1,100萬，寫下開業近5年來的里程碑，也成為台灣第一家實現獲利的純網銀，並規劃2028年公開發行上市(IPO)。

台灣3家純網銀，樂天國際銀行最早在2020年底開業，LINE Bank在2021年3月開業，有「國家隊」之稱的將來銀行最晚，一直到2022年初才開業。金管會開放純網銀寄予厚望，希望能為國內金融業帶來「鯰魚效應」。不過，根據金管會統計，截至去年(2025年)上半年，3家純網銀仍呈現虧損，累計共達到新台幣85億，寫下純網銀開業以來新高紀錄。

廣告 廣告

2026年新的一年，LINE Bank於12日宣布，2025年12月自結財報結果，單月稅前淨利超過1,100萬，寫下開業4.7年來首次轉虧為盈。根據LINE Bank統計，目前已經超過220萬用戶，去年財富管理客戶成長超6成、信貸金額突破750億，過去3年信貸新撥款金額高達2成來自「貸款小白」，並開辦口袋帳戶等28項創新金融服務，希望達到金管會期待的「鯰魚效應」。LINE Bank總經理黃以孟說：『(原音)我們傳統的同業，其實他們自己都已經進步很快了，所以或許也不需要這條「鯰魚」，但是我們就是做好我們該做的事情。那我覺得，是不是帶動其他人做一個「鯰魚」， 去帶動沙丁魚的活蹦亂跳，倒不如我們自己站穩腳步，成為一個可以自起自足，可以獲利的純網銀，我覺得這個事情可能對我們現階段來講是更重要的。』

LINE Bank以LINE作為生態圈，除了持續衝刺客戶目標今年盼達到250萬戶，也將擴大法人金融服務，要達到單季、半年、全年獲利，目標為全年獲利超過1億，3年半將虧損彌補，並於2028年公開發行上市(IPO)。(編輯：陳士廉)