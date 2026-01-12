LINE Bank獲利首年將賺上億 最快2028年直接上市

LINE Bank董事長黃仁埈(右)今(12)日特別從韓國來台，與總經理黃以孟(左)共同召開記者會。(記者李靚慧攝)

〔記者李靚慧／台北報導〕純網銀LINE Bank已在2025年12月達成單月獲利的目標，單月自結稅前淨利1100萬元，總經理黃以孟今日指出，經營團隊、大股東已有上市計畫，根據現有時間表，最快2028年直接上市。LINE Bank今年首季可達到單季獲利的目標，以目前的獲利表現預估，全年的稅後盈餘將可破億元，累計虧損的40億元，目標是花費3年半將其弭平。

LINE Bank董事長黃仁埈、總經理黃以孟今(12)日共同召開記者會，宣布達成單月獲利的營運里程碑。黃以孟表示，如果不考慮會計原則，至今年2月，就是LINE Bank首度連續3個月(1季)達成季獲利的目標，但今年更有機會單季、半年，甚至全年轉盈，全年獲利目標遠超過1億元。

廣告 廣告

截至今年9月底，LINE Bank的累積虧損為40億元，在達成單月獲利後，下一步將是逐步弭平累積虧損。黃以孟表示，至2025年底的累計虧損，預計將用未來的3年半來弭平，後續若有增資需求，不會是因為｢虧損」需要增資，而是因為業務擴展的資本需要，對此，大股東們對於後續的增資需要非常支持。

但既然已轉虧為盈，LINE Bank也已規畫IPO(首次公開發行)的目標，黃以孟表示，依據現有的時間表，最快會是 2028 年，若經過2年都可維持成長與不錯的經營績效，最快2028年希望可以申請 IPO，而且是以「直接上市」為目標，未必要等到累積虧損均弭平，因為資本市場更著重未來的獲利展望。

在支付業務的拓展方面，LINE Bank目前的快點卡，開業以來的累積交易筆數、交易金額，均為市場第2大，與聯邦銀行、渣打銀行合作發行的聯名信用卡，也有一群支持用戶，不同於其他純網銀，LINE Bank更規劃「自己發行信用卡」。黃以孟表示，未來3年內可能發行自己的信用卡．但最快在2027下半年甚至2028年，但因發行信用卡的成本不低，目標是必須找到新的定位、推出「差異化」的信用卡。

黃以孟表示，2025年是各項業務飛躍成長的一年，信貸餘額750億元排名市場第6，餘額成長市場第3；活存餘額成長56%全行淨收益成長73%。在台灣39家銀行中，LINE Bank的跨行轉帳排名前10，目前「財管業務」是他最熱衷的業務項目，LINE Bank最快本月就會推出「股票抽籤」服務，看好目前的股市投資熱，與合作的券商聯手，在LINE Bank App就可參與股票抽籤；此外，在既有的業務藍圖中，也不排除提供虛擬資產服務，更不排斥與目前國內9家虛擬資產業者合作。

LINE Bank憑藉開業後快速累積百萬客戶的基礎，目前客戶數已達220萬，且持續增加中，預期今年可達250萬戶。黃以孟更向國人喊話，表示每個人都會有一個實體帳戶，更需要認真地考慮開一個純網銀帳戶，因為是真正的、數位的、24小時都可使用的銀行，他表示，LINE Bank在未來3年內，可將所有的功能建置完成，成為一個最完整、最強大的數位銀行服務。

【看原文連結】

更多自由時報報導

以色列「罩」台灣讓北京暴跳！中國的滲透「劇本」被揭秘

Costco的魚為何經常被退貨 兩原因說明了！退貨率最高是它

這國龍蝦對中國出口減逾3成 關稅太高不賣給你！「聰明成功轉型了」

快來朝聖！觀光客湧入日本UNIQLO掃貨 爆買這3款服飾

