LINE Bank終於獲利了！預告2年內發行信用卡

「純網銀」發揮鯰魚效應，帶領台灣進入「數位金融時代」，現在終於有1家轉虧為盈囉！LINE Bank今(12)日捎來好消息，宣布去(2025)年12月單月出現盈餘，接著將挑戰3年半內補足開業4.7年來的虧損；同時預告2028年發行信用卡。聯合信用卡處理中心啟用LINE官方帳號，不須下載APP就能享有24小時諮詢服務。

為加速國內金融產業數位化，金管會於2020年起開放設立無實體分行的「純網銀」，以期發揮「鯰魚效應」，帶動國內數位金融發展。近年國人的金融交易模式已逐漸轉向線上，顯示效果卓著，不過包含LINE Bank(連線銀行)、樂天銀行與將來銀行3家業者自開業以來連年虧損，並透過增資維持營運。

廣告 廣告

LINE Bank終於扭轉窘境，去年12月自結單月稅前淨利突破1,100萬元，開業4.7年以來首次單月「轉虧為盈」，成為國內首家實現獲利的純網銀。總開戶數超過220萬人，在數位三類帳戶數中占比14%，簽帳金融卡的交易筆數與金額更雙雙衝上國內第2名。活期存款餘額去年大幅成長56%，信貸餘額破750億元，信貸利息收益隨之大增68%。

LINE Bank總經理黃以孟表示，獲利關鍵在「24小時全自動信貸」，目前信貸餘額在國內各家銀行中排行第6名，開業近5年總信貸申請件數近百萬件，共貸出近6,000億元。預期今(2026)年將達成首季、首半年、首年獲利的目標，全年稅前與稅後淨利將超越億元大關，目標在3年半內彌平逾40億元虧損。

針對市場關心的「支付服務」，黃以孟提到，發行信用卡一直都在LINE Bank的發展藍圖內，不過建置系統須要時間，加上國內信用卡市場飽和，必須找到適當的定位與時間點。今年內尚無發卡計畫，預計2027年下半年至2028年正式進軍信用卡市場。「電子支付」方面以與LINE Pay合作為主，暫時沒有兼營電支業務，或加入「台灣Pay」的計畫。

聯合信用卡中心繼推出「聯卡e客服」APP、官網自助服務區與機器人文字客服後，即日起開放LINE官方帳號(@nccnet)，不用特別下載APP就能24小時取得聯卡中心相關資訊與服務，像是線上申辦簽約、刷卡機報修、簽帳用品供應、快速查帳……等。

原文出處

延伸閱讀