LINE BIZ CONVERGE聚焦AI驅動 邁向數位轉型

▲LINE BIZ CONVERGE 2025數位行銷年會，左起：LINE台灣企業解決方案事業群資深創新策略總監鄧傑方、產品與策略企劃資深總監蔡昆錡、總經理王俞蓉，以及LINE台灣執行長陳立人、LINE台灣企業解決方案事業群副總經理蔡曉慧、副總經理吳方荃）。（圖：LINE提供）

LINE台灣二十五日舉行「LINE BIZ CONVERGE 2025」數位行銷年會，以New Chapter為主題，揭示以數據與AI為核心，帶領品牌邁向數位轉型新階段。面對AI浪潮，LINE台灣企業解決方案事業群總經理王俞蓉強調，LINE將以「數據出發、AI驅動、與夥伴共創」為核心，協助企業高效率與彈性深化消費者關係。

LINE台灣同時宣布多項產品與服務升級，包括 LINE Data Hub、LAP AI Agents，並升級 LINE MINI App平台，全面強化跨產業服務基礎設施。LINE目前正與Google Cloud探索合作機會，期透過更緊密技術整合，在搜尋、生態串接、AI技術與夥伴平台上開啟全新布局。

LINE正透過運用Data整合內外部數據、以DX（Digital Transformation數位轉型） Solution推動營運流程數位化與整合、並利用AI+Agent提升互動效率，最終以Touchpoint延伸線上到線下的體驗連結。LINE台灣企業解決方案事業群產品部資深總監蔡昆錡表示，LINE整合數據、工具與AI應用，推出AI輔助與模板等工具，協助品牌將洞察真正轉化為行動，打造能持續進化的行銷體系。

尼爾森《二○二五 LINE使用行為調查》顯示，LINE已成為民眾生活的重要入口，滲透率高達九三％，使用者平均每日開啟次數為十四次，反映消費行為正持續往「數位場景」集中。

另一個不可忽略的趨勢是，AI應用正快速融入生活決策流程。近八成使用者同意LINE也與AI服務結合，並肯定其提供二十四小時、不必等待的客服互動，顯示AI正在協助消費者「資訊整合」與「決策輔助」，強化對於效率與精準度的期待。

LINE官方帳號在台灣的應用持續成長，官方帳號數已達三四○萬個，每位用戶平均加入約六十個帳號，今年成長前五名分別是零售電商、學校教育、媒體社群與餐飲，專業人士及行政機關則因自媒體及微創業與副業浪潮，越來越多人透過LINE官方帳號經營個人品牌與專業服務，再加上地方及中央行政機關陸續開設LINE官方帳號，使LINE的角色從溝通工具延伸為跨產業的服務基礎設施。