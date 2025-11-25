LINE BIZ CONVERGE 2025聚焦AI與數據驅動，預告「開店幫手」社群購物與MINI App NFC感應功能

Mashdigi

LINE台灣舉辦「LINE BIZ CONVERGE 2025」數位行銷年會，延續今年10月LINE CONVERGE 2025所揭示的AI應用願景，此次活動進一步以「New Chapter」為主題，聚焦以數據與AI為核心，協助品牌邁向數位轉型新階段。

面對AI浪潮，LINE台灣不僅宣布推出多項AI驅動的行銷工具如LAP AI Agents、官方帳號AI聊天機器人，更透露正與Google Cloud探索合作機會，期望在搜尋、生態串接與AI技術上開啟全新佈局。

AI驅動行銷：LAP AI Agents自動化投放，官方帳號AI客服上線

在廣告投放方面，LINE針對展示型廣告推出了全新的「LAP AI Agents」，預計於2026年第一季起分階段上線。此工具透過AI輔助自動化三項核心流程：

Campaign Agent：依據目標自動建立投放架構。

Creative Agent：自動生成素材組合與文案建議。

Report Agent：整合數據且提供優化方向。

此外，針對店家客服需求，11月剛上線的「官方帳號AI聊天機器人」目前已經開放給購買「聊天進階方案」的官方帳號使用，能即時回覆常見問題。更預告將於2026年6月推出「上架幫手」與「自動貼標Agent」，進一步協助網路商家提升智慧化營運流程。

數據整合：LINE Data Hub跨生態精準行銷

為了解決數據孤島問題，LINE宣布推出「LINE Data Hub」，透過Data Clean Room進行跨資料安全整合。此平台協助廣告主將第一方資料與LINE生態系內的行為數據比對分析，優化投遞策略，預計在2026年第二季推出。

MINI App再進化：NFC感應「LINE Touch」、釘選桌面功能

針對輕量級應用LINE MINI App，LINE也宣布了重大升級。除了現有的免下載特性，預計2026年上半年將加入結合NFC技術推出實體裝置「LINE Touch」，用戶只需手機輕觸，即可快速完成領券、集點等服務，大幅簡化線下互動。

此外，用戶現在也可將常用的LINE MINI App釘選至手機桌面，實現一鍵開啟的便利性。這也呼應了今年10月LINE CONVERGE 2025中提到的新版Mini App發展方向，將透過更緊密的虛實整合，協助品牌以輕量化成本經營顧客關係。

社群購物一條龍，「開店幫手」進駐社群

針對台灣蓬勃發展的團購文化，LINE預計於2026年1月推出串連「開店幫手」的社群購物功能。意味在LINE社群中，團主將能直接透過「開店幫手」入口進行開團與銷售，縮短從聊天互動到下單轉換的路徑，並且一改過往必須跳出LINE服務、使用其他網路功能登記團購資料等操作流程，讓所有操作可以在LINE服務內完成。

LINE台灣企業解決方案事業群總經理王俞蓉強調，LINE將以「數據出發、AI驅動、與夥伴共創」為核心，協助企業深化消費者關係。尼爾森調查顯示，LINE在台滲透率高達93%，近八成使用者同意LINE與AI服務結合，顯示AI已成為提升效率與精準度的關鍵。

