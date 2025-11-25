LINE台灣舉辦「LINE BIZ CONVERGE 2025」數位行銷年會，延續今年10月LINE CONVERGE 2025所揭示的AI應用願景，此次活動進一步以「New Chapter」為主題，聚焦以數據與AI為核心，協助品牌邁向數位轉型新階段。

LINE BIZ CONVERGE 2025聚焦AI與數據驅動，預告「開店幫手」社群購物與MINI App NFC感應功能

面對AI浪潮，LINE台灣不僅宣布推出多項AI驅動的行銷工具如LAP AI Agents、官方帳號AI聊天機器人，更透露正與Google Cloud探索合作機會，期望在搜尋、生態串接與AI技術上開啟全新佈局。

AI驅動行銷：LAP AI Agents自動化投放，官方帳號AI客服上線

在廣告投放方面，LINE針對展示型廣告推出了全新的「LAP AI Agents」，預計於2026年第一季起分階段上線。此工具透過AI輔助自動化三項核心流程：

• Campaign Agent：依據目標自動建立投放架構。

• Creative Agent：自動生成素材組合與文案建議。

• Report Agent：整合數據且提供優化方向。

此外，針對店家客服需求，11月剛上線的「官方帳號AI聊天機器人」目前已經開放給購買「聊天進階方案」的官方帳號使用，能即時回覆常見問題。更預告將於2026年6月推出「上架幫手」與「自動貼標Agent」，進一步協助網路商家提升智慧化營運流程。

數據整合：LINE Data Hub跨生態精準行銷

為了解決數據孤島問題，LINE宣布推出「LINE Data Hub」，透過Data Clean Room進行跨資料安全整合。此平台協助廣告主將第一方資料與LINE生態系內的行為數據比對分析，優化投遞策略，預計在2026年第二季推出。

LINE BIZ CONVERGE 2025聚焦AI與數據驅動，預告「開店幫手」社群購物與MINI App NFC感應功能

MINI App再進化：NFC感應「LINE Touch」、釘選桌面功能

針對輕量級應用LINE MINI App，LINE也宣布了重大升級。除了現有的免下載特性，預計2026年上半年將加入結合NFC技術推出實體裝置「LINE Touch」，用戶只需手機輕觸，即可快速完成領券、集點等服務，大幅簡化線下互動。

LINE BIZ CONVERGE 2025聚焦AI與數據驅動，預告「開店幫手」社群購物與MINI App NFC感應功能

LINE BIZ CONVERGE 2025聚焦AI與數據驅動，預告「開店幫手」社群購物與MINI App NFC感應功能

此外，用戶現在也可將常用的LINE MINI App釘選至手機桌面，實現一鍵開啟的便利性。這也呼應了今年10月LINE CONVERGE 2025中提到的新版Mini App發展方向，將透過更緊密的虛實整合，協助品牌以輕量化成本經營顧客關係。

LINE BIZ CONVERGE 2025聚焦AI與數據驅動，預告「開店幫手」社群購物與MINI App NFC感應功能

社群購物一條龍，「開店幫手」進駐社群

針對台灣蓬勃發展的團購文化，LINE預計於2026年1月推出串連「開店幫手」的社群購物功能。意味在LINE社群中，團主將能直接透過「開店幫手」入口進行開團與銷售，縮短從聊天互動到下單轉換的路徑，並且一改過往必須跳出LINE服務、使用其他網路功能登記團購資料等操作流程，讓所有操作可以在LINE服務內完成。

LINE BIZ CONVERGE 2025聚焦AI與數據驅動，預告「開店幫手」社群購物與MINI App NFC感應功能

LINE台灣企業解決方案事業群總經理王俞蓉強調，LINE將以「數據出發、AI驅動、與夥伴共創」為核心，協助企業深化消費者關係。尼爾森調查顯示，LINE在台滲透率高達93%，近八成使用者同意LINE與AI服務結合，顯示AI已成為提升效率與精準度的關鍵。

