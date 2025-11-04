LINE、FB「生日提醒」全關掉！她喊「不需無謂祝福」 網讚：有心自然會記得

不少網友選擇將社群平台「顯示我的生日」功能關閉。（示意圖／unsplash）

許多人小時候期待過生日能被祝福，長大後反而害怕有相關通知跳出。就有一名網友分享，她已經將LINE、臉書等社群平台的「顯示我的生日」功能關閉，原因是「不需要無謂的祝福」。文章一出迅速引起熱議，不少人就直言「有心的人自然會記得」、「很害怕有人跟我說生日快樂」、「只希望安靜過日子」。

這名網友在Threads發文表示，她將社群平台LINE、臉書能顯示自己生日的功能取消，是由於不需要他人無謂的祝福，因此十分好奇是否有人和她有一樣的舉動。

貼文曝光後，不少鄉民紛紛在底下留言，「有心的人自然會記得」、「+1，發現關了之後根本沒有人記得」、「關好幾年了，我希望的是真的記得我生日的人真心的祝福，而不是看到誰誰誰生日才跟對方說生日快樂」、「我認為系統提醒的不算真正被記得」、「一樣，雖然我希望有人來祝賀，但我內心是希望人記得的來恭賀，不是臉書跳出來讓人來祝賀的」、「小時候會很在乎，但長大後發現其實自己在別人眼中並沒有那麼重要，真的有心就會記得了」、「每次生日都會被一堆人用罐頭貼文洗版，後來知道可以隱藏之後，馬上關起來」。

也有人指出，「我不會（隱藏生日），有人來祝福是好事，真的會快樂一點，不過卻常常有他們在例行公事的感覺啦」、「會關，屬於自己的隱私……留一點空間跟距離，我自己感覺比較自在」、「偶爾跟曾經要好的朋友聊聊現狀很不錯呀 」、「這屬於個資吧，而且很怕資料被拿去做法，我都過了幾天之後才PO文，所以大家根本搞不清楚我什麼時候生日」。

還有人說到，「我媽走了我就關了，沒什麼好過的了」、「只是個提醒媽媽不在了的日子」、「生日為母難日，生日祝福應該是母親」、「我都不喜歡記別人生日了，所以我也不會強求別人記得我生日」、「沒有過生日的習慣，忽然那麼多人捎來祝賀，甚至不熟的人，我覺得是種困擾」、「我是關起來的，因為我社恐，很害怕有人跟我說生日快樂」、「我非常害怕有人知道生日，害怕被祝福關注的感覺，不管是不是真心的，只希望安靜過日子」。

