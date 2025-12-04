LINE Pay上線 有餘額快轉出！新功能一次搞懂

LINE推出全新錢包「LINE Pay Money」，並正式與過去合作的「iPASS MONEY」分家。（示意圖／翻攝自LINE Pay官網）





LINE推出的電子支付服務功能多元，但隨著iPASS MONEY將於今年12月底與LINE Pay結束合作，民眾原先常透過LINE錢包向好友轉帳的使用習慣將受影響。網友提醒，如果不希望額外下載新的應用程式，建議提前將iPASS MONEY錢包內的餘額轉出，以免後續操作不便。

對此，就有熱心的網友在Threads發文解釋，過去LINE Pay的「儲值、提領、好友轉帳」等功能，皆由iPASS MONEY提供技術與帳務支援，但隨著LINE Pay取得電子支付執照，將推出自己的新錢包「LINE Pay Money」，未來所有錢包功能將移轉至LINE Pay Money。

不過，目前LINE Pay錢包中的餘額不會自動轉到新錢包，而是仍留在iPASS MONEY。為避免日後必須額外下載iPASS App進行款項處理，建議民眾在緩衝期內將錢包餘額先轉回銀行帳戶或其他帳戶，之後再依需求儲值回LINE Pay Money使用，操作更方便也更省事。

原PO指出，LINE Pay 與新推出的 LINE Pay Money 功能有所不同。簡單來說，LINE Pay主要用於刷信用卡或簽帳金融卡付款，而LINE Pay Money則結合「電子錢包」與「銀行轉帳」功能。

此外，用戶也可透過LINE聊天室直接進行好友轉帳、發紅包或分帳付款，並可綁定銀行帳戶進行儲值與提領。此外，LINE Pay Money也支援生活繳費，包括水電、瓦斯與停車費支付，未來還將開通乘車碼等交通功能，並可使用LINE POINTS折抵消費，享受天天得點及週週領券等優惠活動。

若民眾想將iPASS MONEY 餘額轉出，可提領至指定銀行帳戶即可享免手續費。免手續費銀行包含聯邦商業銀行、LINE Bank、臺灣銀行、合作金庫、兆豐銀行、農業金庫、王道銀行、臺灣中小企業銀行、瑞興銀行、遠東國際銀行、元大銀行及凱基銀行。其他銀行則每筆收取15元手續費。

