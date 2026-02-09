LINE Pay付款都沒中發票？竟是載具設定「這步驟」做錯，整年中獎機會都沒了

使用電子發票載具已成為台灣消費者的日常習慣，不僅環保，也很方便對獎。然而，在享受便利的同時，１個小疏忽可能讓你與中獎機會擦身而過。近期一名網友分享自己的慘痛經驗，使用LINE Pay付款整整１年，卻因為手機條碼輸入錯誤，導致所有發票都沒有成功登錄給自己，白白錯失中獎機會。

LINE Pay發票載具輸錯字母

一名網友在Threads平台發文分享自己的烏龍經驗，過去１年來消費時經常使用LINE Pay付款，並習慣將電子發票存入載具中，但奇怪的是從來沒有中過任何獎項。直到最近統一發票開獎後，他檢查自己的雲端發票記錄，才驚覺問題所在。原來他在設定手機條碼載具時，將第１個英文字母「P」誤打成「Q」，導致整年的發票都沒有正確登錄到自己的載具中。



這名網友在貼文中無奈地表示：「難怪我這１年都沒有中過獎。」他也提醒其他使用者要檢查自己的載具設定，並自嘲：「因為LINE Pay沒有防呆機制，而我就是那個呆瓜。」

網友提醒消費時要留意

貼文曝光後引發廣泛討論，許多網友分享類似使用經驗和建議，「你都沒在檢查嗎？消費後發票最快當天、最慢２天就會進系統了」「沒事就看自己的消費總金額，而且一開始就要確認有成功登錄」「我的載具有１碼不曉得到底是『I』還是『１』所以我一律都用複製的哈哈哈哈」。也有網友幽默回應這起烏龍事件，「發票都掃給別人了嗎」「不知道有沒有人收到你的發票」「跟你差一碼的用戶感謝你」「原來發票捐去別人家了」。

LINE Pay載具歸戶教學

針對LINE Pay載具如何設定？LINE官方提供詳細的手機條碼載具設定步驟，首先，使用者必須先至財政部電子發票整合服務平台申請專屬的手機條碼載具。接著依照以下步驟進行設定：

１. 於LINE Pay主頁點選「我的條碼」

２. 點選畫面上方的「電子發票」

３. 輸入手機條碼載具，系統將自動帶入「/」符號，使用者只需輸入「/」後面的７碼數字

４. 點選「儲存」完成設定



LINE官方特別提醒，使用者在輸入條碼時請自行輸入，切勿使用手機的自動填入功能，因為使用自動填入可能會導致無法點選「儲存」按鈕。此外，雖然系統會驗證輸入的手機條碼載具是否存在，但無法確認是否為使用者本人申請的載具，因此務必仔細核對輸入內容。

LINE Pay載具更新或刪除

針對需要修改或刪除已設定載具的使用者，可進入LINE Pay主頁的「我的條碼」，依序點選「電子發票」後找到刪除圖示即可移除設定。由於每個LINE Pay帳號僅能設定一組手機條碼載具，若要變更載具，必須先刪除原設定後再重新設定。

▲於LINE Pay設定手機條碼載具時，要確認自己的載具條碼數字是否正確。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）

LINE Pay

網址：https://help2.line.me/linepay_tw/ios/categoryId/

