LINE Pay信用卡12強爭霸 中信卡奪冠一銀卡黑馬
「LINE Pay」堪稱是行動支付之王，成為各銀行信用卡的重要戰場。《卡優新聞網》整理出今(2026)年首季綁定LINE Pay高回饋信用卡榜單，其中中國信託LINE Pay卡指定通路贈16%點數奪得榜首，一銀iLEO卡新戶加碼至13%排名第2，聯邦賴點卡、合庫卡娜赫拉的小動物聯名卡以11%回饋拿下第3名。而彰銀MySense卡、玉山U Bear卡、星展傳說對決聯名卡……等，優惠介於4.5%~10%間。
中國信託LINE Pay卡為首張與LINE Pay合作發行的信用卡，主打國內外交易送1%、2.8% LINE POINTS；於指定6大類型通路購物，完成登錄後綁定LINE Pay消費滿額，依不同的商家贈3%~16%點數；在美國、日本、泰國、韓國實體商店刷實體卡，登錄後最高回饋5% LINE POINTS，不僅是「LINE Pay神卡」，更是「旅遊神卡」。
第一銀行iLEO信用卡連結LINE Pay交易給1%現金回饋，單筆滿1,000元再加碼1%，疊加新戶專屬的10%，最高回饋率衝上13%。聯邦賴點卡祭出綁定LINE Pay付款贈2% LINE POINTS，偶數日在指定通路買滿100元加碼5%，加上新戶專屬4%加碼，合計有11%好康。合庫卡娜赫拉的小動物聯名卡當月帳單一般消費達標2,999元，LINE Pay交易也加碼至11%。
彰銀MySense卡綁定LINE Pay交易，一律有10%現金回饋，每月最高拿300元。玉山U Bear卡新戶綁卡消費回饋10%。星展銀行傳說對決聯名卡新戶綁定LINE Pay購物也拿10%，每月最高可獲150點現金積點。
王道銀行新發行O!Range Card簽帳金融卡，3月底前新開戶綁定LINE Pay送5%刷卡金，每月最後一日存款餘額滿10萬元加碼2.8%，加上既有的1%刷卡金回饋，加總來到8.8%。永豐DAWAY卡是專為LINE Pay設計的信用卡，綁定消費領2% LINE POINTS，疊加新戶的4%福利後，可賺到6%點數。
遠銀樂家+卡新戶透過線上連結辦卡後，綁定LINE Pay拿5%現金回饋，當月累積交易滿1萬元加贈100元刷卡金，加總回饋率6%。遠銀快樂信用卡卡友每月登錄成功，綁卡消費送5%刷卡金。玉山Unicard將LINE Pay列入百大特店優惠清單，選擇「UP刷」方案最高入手4.5% e point。
2026年首季綁定LINE Pay高回饋信用卡，如下表：
