LINE Pay分家倒數 一卡通：續與LINE平台合作 用戶的錢不會消失

〔記者李靚慧／台北報導〕LINE Pay(7722)子公司連加電支「LINE Pay Money」，將於12月3日正式上線，與一卡通「分家」進入最後倒數，全台擁有逾 720 萬用戶的電支 iPASS MONEY，今(25)日宣布會持續與LINE平台緊密合作，不過，不少用戶擔心自己錢包中的錢會消失，一卡通強調，所有用戶原帳戶儲值金、設定資料與交易紀錄，均安全且完整的保留在一卡通 iPASS MONEY 帳戶中，所有的錢包儲值金及功能都在，用戶可在LINE 的平台中持續使用。

目前使用一卡通電支 iPASS MONEY的路徑，是打開LINE平台後，進入「錢包」、點選「LINE Pay」，在LINE Pay的頁面會有 iPASS MONEY選項，但在明年1月1日起，因為LINE Pay已有自家的電支服務「LINE Pay Money」，LINE Pay頁面只會存在自家的電支服務， iPASS MONEY必須移除，因此LINE Pay 昨日提醒原有 iPASS MONEY用戶，盡快進行服務移轉。

一卡通今日指出，在明年1月1日起，雖然 iPASS MONEY服務從LINE Pay 中移除，但一卡通仍將與LINE平台持深度合作，是否意味著「 iPASS MONEY」仍將保留在LINE平台的錢包中？一卡通表示，合作模式與介面仍在最後確認階段，近期將正式發布。

不過，720 萬用戶最關注的問題，還是在於「錢包中的錢會不會不見」？一卡通董事長廖泰翔今日再次強調，民眾只要在iPASS MONEY 註冊後，用戶原帳戶中的儲值金、設定資料與交易紀錄，都會持續保留在一卡通 iPASS MONEY 帳戶中，所有的錢包儲值金都不會消失，一卡通也會透過 iPASS MONEY APP持續與 LINE 展開更多合作，延續廣大用戶在LINE錢包裡直覺的使用體驗。

一卡通表示，目前iPASS MONEY所有錢包服務已整合至一卡通獨立iPASS MONEY APP，只要使用手機號碼一鍵登入APP，原帳戶儲值金包含好友轉帳、生活繳費、消費支付及乘車碼等所有原來的功能，都能繼續使用，消費支付屬於全國共用的TWQR支付，可支援全台各支付業者的消費付款，通路據點超過50萬，還能享受到更多整合iPASS MONEY及儲值卡二合一的升級服務，用戶可先下載升級版的 iPASS MONEY APP繼續使用。

一卡通更預告，12月3日起將推出豐富優惠活動，包含通路優惠券、繳費好禮、消費回饋等超值好康，最大獎還可抽iPhone 17 Pro 512G及一卡通綠點，重磅回饋即將登場！屆時請用戶把握限時回饋，更多活動詳情請持續關注iPASS一卡通官網公告。

