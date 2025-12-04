LINE Pay分家倒數！網揭「免載一卡通App」超省事處理術

明年開始LINE Pay與一卡通iPASS MONEY將正式分家。（示意圖） 圖：新頭殻資料照

[Newtalk新聞] 明年開始LINE Pay與一卡通iPASS MONEY將正式分家，就有一名網友提醒，因為分家後LINE錢包裡的錢會回到iPASS MONEY裡，因此如果不想另外下載一卡通App，記得在年底前把錢轉回自己的銀行帳戶，等未來想使用「LINE Pay Money」時，再進行帳戶連結儲值即可。

一名金融圈工作的網友在Threads指出，以前LINE Pay裡的「儲值、提領、好友轉帳」等錢包功能，是由一卡通的iPASS MONEY提供技術與帳務系統，但現在LINE Pay拿到電子支付執照後，會推出自己的新錢包，因此用戶現在錢包裡的餘額不會自動轉到LPM而是會留在iPASS MONEY。

廣告 廣告

因此如果不想另外下載一卡通App來處理款項，就必續在12月31日前把 LINE 錢包裡的錢轉回自己的銀行帳戶或其他帳戶，明年開始LINE Pay所有錢包功能都會移到LINE Pay Money，所以先轉回自己的銀行帳戶，之後想用LINE Pay Money再進行帳戶連結儲值即可。

另外，該名網友也分析LINE Pay跟LINE Pay Money有什麼的不同，簡單說LINE Pay主要用來刷信用卡／簽帳金融卡付款；LINE Pay Money類似「電子錢包＋銀行轉帳」的功能。

並整理LINE Pay Money最常用、最實用的5個功能，分別為好友轉帳／紅包／分帳，直接在 LINE 聊天室就能匯錢、發紅包、分攤付款；儲值與提領 綁定銀行帳戶後，就能把錢儲值進去或提領出來；生活付款，儲值後可用在商店消費、繳水電、瓦斯、停車費或繼續用信用卡／簽帳卡付款；交通服務乘車碼，搭車可刷乘車碼，功能會陸續開通；支付優惠，折抵LINE POINTS天天得點、週週領券等優惠活動照樣享受。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

台大出現肺結核接觸傳染事件 石崇良：被匡列密切接觸者約900人

正式分手iPASS MONEY！LINE Pay Money下午3時上線 三步驟開通